Во Львове пытались украсть прах агента НКВД Кузнецова: раньше город отказался передавать его России

Во Львове пытались украсть прах агента НКВД Николая Кузнецова. Ранее город отказался передавать его России.

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Однако и в этот раз попытка оказалась неудачной. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

"Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. По деталям в ГУР", – отметил он.

В 2021 году Кассационный административный суд обязал исполком передать останки Кузнецова его родственникам в Россию. Это было не первым подобным судебным решением по этому делу. Однако Львов отказался это делать. Такое решение 22 октября принял исполнительный комитет Львовского горсовета.

Мэр Андрей Садовый тогда заявил, что позиция местных властей однозначна: никакого сотрудничества с оккупантами.

Стоит отметить, что главным "родственником" Николая Кузнецова является сам кремлевский диктатор Владимир Путин, которому прах советского разведчика необходим для очередной закачки пропаганды российскому обществу.

Николай Кузнецов – советский разведчик, агент НКВД, герой СССР. Во время Второй мировой войны выполнял террористические и провокационные задачи советского командования, которые имели целью вызвать ответный террор со стороны немецкой оккупационной власти против украинского населения.

Он был похоронен на холме Славы во Львове с большими почестями 27 июля 1960 года. Существует версия, что Кузнецов погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Львовской области в бою с воинами УПА. Однако существует сомнение, именно ли его останки похоронили на Холме во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году на российском пропагандистском телевидении выступила с обвинениями в адрес Украины племянница агента НКВД Николая Кузнецова. Власти Львова предложили обменять его прах на пленных украинцев, что вызвало волну негодования в стране-агрессоре.

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