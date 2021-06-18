Во Львове простились с 23-летним бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе. Фото
В пятницу, 18 июня, во Львове провели в последний путь погибшего молодого военнослужащего Романа Галуху. Сердце бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановилось в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.
Проститься с 23-летним защитником пришли не только родные, но и побратимы, обычные жители. Об этом сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что церемония прощания с военнослужащим прошла в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, по улице Театральной в Киеве.
Провести воина в последний путь пришли близкие и друзья, представители местной и областной власти.
Похоронили молодого защитника Украины в его родном городе – Раве-Русской на Львовщине.
Напомним, что Роман Галуха погиб в зоне боевых действий на Донбассе в среду, 16 июня. Об этом сообщили в Рава-Русской городской территориальной общине.
В то же время в штабе Операции Объединенных сил о гибели военных за предыдущие сутки не упоминали. Поэтому, где именно и при каких обстоятельствах погиб молодой боец, не уточняется.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце мая в Вараше Ривненской области простились с 23-летним воином ВСУ Василием Килюшиком, который в феврале погиб во время пожара в блиндаже в зоне ООС.
10 июня на Донбассе провели в последний путь 22-летнюю Карину Шемчук – заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению 128-й ОГШБр.