Во Львове простились с 23-летним бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе. Фото

В пятницу, 18 июня, во Львове провели в последний путь погибшего молодого военнослужащего Романа Галуху. Сердце бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановилось в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

Проститься с 23-летним защитником пришли не только родные, но и побратимы, обычные жители. Об этом сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что церемония прощания с военнослужащим прошла в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, по улице Театральной в Киеве.

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Провести воина в последний путь пришли близкие и друзья, представители местной и областной власти.

Похоронили молодого защитника Украины в его родном городе – Раве-Русской на Львовщине.

Напомним, что Роман Галуха погиб в зоне боевых действий на Донбассе в среду, 16 июня. Об этом сообщили в Рава-Русской городской территориальной общине.

В то же время в штабе Операции Объединенных сил о гибели военных за предыдущие сутки не упоминали. Поэтому, где именно и при каких обстоятельствах погиб молодой боец, не уточняется.

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