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Во Львове произошло ДТП с военным: есть жертва. Фото

Екатерина Белоброва
Общество
1 минута
615
Во Львове произошло ДТП с военным: есть жертва. Фото

Утром 10 июля на улице Городоцкой во Львове произошла авария, в результате погибла женщина-пешеход. Она перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля, которым управлял военнослужащий.

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По данным Госбюро расследований, погибшей было 28 лет. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

На место ДТП прибыли правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Теперь водителю грозит до восьми лет заключения.

Делом занимается областная прокуратура Львова, решается вопрос о мере пресечения задержанного.

Во Львове произошло ДТП с военным: есть жертва. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне на трассе возле села Волохов Яр под Харьковом произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех автомобилей. Все машины марок "Renault Mеgane", "Mercedes" и "Fiat Tipo" от удара были вынесены за обочину, 38-летний водитель последней погиб на месте – он был военнослужащим.

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