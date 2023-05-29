Во Львове предприниматель ездил на Lexus с правами, купленными через Telegram: как его наказали

Львовского предпринимателя привлекли к административной ответственности за то, что ездил на автомобиле с поддельным водительским удостоверением. Мужчина приобрел его в прошлом году через Telegram-канал и получил на руки доставкой.

Видео дня

Ночью 8 мая его за рулем Lexus в пешеходной зоне Кропивницкого в городе остановили патрульные полицейские, а 19-го Галицкий райсуд Львова вынес приговор – 17 тыс. грн штрафа. Об этом сообщает Zaxid.net, отмечая, что речь идет о предпринимателе Оресте Бовте.

Издание ссылается на материалы дела, где указано, что львовянин через Telegram в конце 2022 года заказал и купил за 7 тыс. грн водительское удостоверение категории "В". Человека, который его продал, так и не установили. Предприниматель получил документ через службу доставки "Новой почты".

Вероятно, с поддельными правами он проездил около полугода, пока в начале мая 2023-го правоохранители не остановили его за нарушение правил дорожного движения. Тогда мужчина предоставил для проверки удостоверение-подлог. Его у водителя изъяли. В ходе следствия он признал свою вину и раскаялся.

Так, суд признал Ореста Бовта виновным в пособничестве в подделке и использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 27 – ч. 1 ст. 358 и ч. 4 ст. 358 УК) и назначил ему наказание в размере 17 тыс. грн штрафа. Известно, что приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован в апелляции.

Издание рассказывает, что львовянину Оресту Бовту 35 лет он ведет предпринимательскую деятельность в сфере предоставления услуг перевода. По данным YouControl, два года назад мужчину уже задерживали в центре Львова – он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, и за это суд тоже наказал его штрафом в 17 тыс. грн и на год лишил водительских прав.

"Также его судили за хулиганство на территории комплекса "Шервуд" на Мостыщине, где он избил потерпевшего и повредил его автомобиль металлической дубинкой. Тогда Мостыский райсуд освободил предпринимателя от уголовной ответственности в связи с его примирением с потерпевшим", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине водителей часто наказывают за вождение в нетрезвом состоянии. За такое нарушение предусмотрены не только десятки тысяч штрафа, но и лишение прав, а также конфискация транспортного средства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!