Во Львове пассажиры трамвая спасли мужчину, у которого остановилось сердце

В среду, 22 сентября, около обеда у пассажира трамвая №2 во Львове остановилось сердце. Другим пассажирам удалось реанимировать мужчину и спасти ему жизнь.

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на заведующего отделением реанимации Львовской областной клинической больницы Олега Пивня. По его словам, мужчине, которому на вид около 70 лет, в трамвае внезапно стало плохо. На площади Рынок пассажиры помогли ему выйти на улицу, где он потерял сознание и упал.

Среди пассажиров оказались люди, которые знали, как оказывать неотложную помощь. Они начали проводить реанимационные мероприятия до приезда скорой.

Видео дня

Впоследствии пациента доставили в больницу, где после четвертой попытки дефибрилляции его сердце забилось.

"Почему у мужчины остановилось сердце, пока неизвестно, так как обследование только начали проводить. Электрокардиограмма показала, что инфаркта нету. Причину остановки сердца можно будет установить после проведения всех необходимых обследований", – отметил Пивень.

Сейчас пациент пришел в сознание и назвал свою фамилию. Рассказал, что ехал с работы, сел в трамвай, а что было дальше, не помнит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье 14-летнему школьнику стало плохо во время урока, он потерял сознание и чуть не умер. Как оказалось, у парня остановилось сердце, но его сумели спасти.

Медсестра и инженер по охране труда стали реанимировать ребенка, а учителя вызвали скорую. Вместе подростка вернули к жизни, запустив его сердце.

1 сентября в Виннице в помещении школы №4 умер 71-летний мужчина. Известно, что погибший – дедушка одного из учеников, который шел на праздничную линейку к внуку-первокласснику.