Во Львове на 11-й день после ракетного удара под завалами нашли живого кота. Фото и видео

Во Львове среди завалов жилого дома на ул. Стрыйской, который в ночь на 6 июля разрушила российская ракета, нашли живого кота по кличке Черчиль. Это произошло на 11 день после террористического акта оккупантов.

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Животное обессилено и обезвожено, но в ветеринарной клинике даже пыталось поесть. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница разрушенного дома Оксана Кошак, руководительница общественной организации "Мировая ассоциация по вопросам животных Украины" UPAW (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это просто чудо!" – написала львовянка. Она рассказала, что котика обнаружили сотрудники коммунальной службы.

Владелица кота – это жительница дома по имени Ольга. Ее мама в результате вражеского ракетного удара погибла. Саму женщину вытащили из-под завалов. Потом нашли собаку семьи Альфу, овчарку. На 11-й день после трагедии стало известно, что кот Черчиль тоже спасен.

"Счастье, что пани Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчиля", – написала Оксана Кошак. По ее информации, Ольга временно живет в модульном городке.

Животное получило бесплатную ветеринарную помощь в местной клинике. У кота взяли анализы и провели ультразвуковую диагностику.

Как писал OBOZREVATEL:

– Россия ночью 6 июля совершила крупнейшую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова. "Калибрами" оккупанты попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом.

– Жертвами стали 10 гражданских. Пострадали 45 человек, из которых трое – дети.

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