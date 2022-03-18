Оккупанты ударили ракетами по территории в районе Львовского аэропорта: первые подробности

Утром 18 марта российские оккупанты совершили очередной обстрел украинских городов. В частности, о взрывах сообщается во Львове, в Вознесенске Николаевской области и в других городах.

По словам очевидцев, во Львове взрывов было несколько. Об этом сообщает "24 канал".

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что во Львове около 6:30 прогремели взрывы, видно возгорание на окраине города. На данный момент информации о разрушениях и травмированных пока нет.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных районах Львова. Кроме того жителям напомнили, что нельзя распространять фото и видео с мест атаки, а также раскрывать координаты.

Видео дня

Городской голова Львова Андрей Садовой в Telegram сообщил, что вражеские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Он пообещал рассказать о подробностях позже, а пока призвал жителей города не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", – сообщил Садовой.

Садовой уточнил в Facebook, что несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. На данный момент жертв нет.

"Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы", – уточнил мэр Львова.

В свою очередь мэр Вознесенска на Николаевщине Евгений Величко сообщил, что по одному из складов в городе россияне нанесли авиаудар. В комментарии "Суспільне Миколаїв" городской голова рассказал, что снаряды попали в склад, где хранилось оружие. При этом в жилых домах выбило окна.

Позже сообщения о взрывах поступили из Харькова и Днепра. На данный момент информации о последствиях вражеской атаки и травмированных нет.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что ВСУ нанесли сокрушительные удары по российским оккупантам. Так, частично были уничтожены и полностью остановлены подразделения противника – они были из состава 437-го учебного и 26-го танкового полка.

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