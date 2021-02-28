Во что превратится российская нация, переписывая историю до бесконечности?
1. Аксенов заявил, что до постройки опреснительных заводов (в селе Николаевка) они прекрасно протянут на воде из реки Салгир, которую просто надо очистить. А для этого нужны дотации из российского бюджета.
Кстати сказать, в реку Салгир выливается 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Так что Симферополь будет пить канализацию. Будет купаться в канализации. И срать, простите, туда же.
Южная часть Крыма вообще не сможет получать чистую воду, потому что Аянское водохранилище вообще спроектировано без возможности очистки, вода по трубам поступает прямо потребителям, очистить ее можно только в какой-то мере фильтрами в самих квартирах. Насколько она будет чистой – зависит от вложенных денег крымчан. Если вода, конечно, вообще будет. Любая.
Вообще воду надо было начинать экономить хотя бы в 2016-м, который оказался последним на большие осадки. Вода по привычке спускалась на орошение и т.д. и критический момент оккупанты просто не заметили (говорят крымские ученые).
А еще есть такое явление, как “субмаринная разгрузка подземных вод” – колоссальные объемы пресной воды уходят в море. Для примера только у мыса Айя (так наз. Екатерининский грот) в море в сутки уходит от 4 до 15 тысяч кубических метров пресной воды. То же происходит в районе Судака, Тарханкута и еще в нескольких районах.
2. И не говорите, что они вечные. В 2020-м году большинство российских регионов получили самую большую дыру в бюджетах за последние 14 лет. Только Москва получила дефицит 136 млрд рублей. 57 из 85 субъектов потратили больше, чем получили в виде доходов. Для сравнения таких убыточных субъектов в 2019-м было 35, а в 2018-м – 15.
Какая красивая, филигранная закономерность! Крым, жги!
3. Скорее пункт-вопрос: люди, въезжающие из РФ в Украину, на сегодняшний день не должны проходить самоизоляцию. Потому что якобы Россия озвучивает цифры заболевших, которые допускают ее нахождение в зеленой зоне. В частности, это распространяется и на жителей ОРДЛО.
У меня уже давно крыша не едет от рассказов местных теток-сепаратисток, что “российскую вакцину покупает весь мир”. Это у них родня в России, им такое сказали. А российская статистика и российские данные – это то же самое, что они говорят “новичком травим не мы”. И “нас на Донбассе нет”. Еще очень честное заявление – “мы не сбивали Боинг над Донбассом”. Сюда же давайте отнесем и эти самые цифры заболеваемости, на основании которых, видимо, российская бодяга под названием “вакцина” позволяет беспрепятственно приезжать в Украину без последующего карантина.
4. “Смоленский сюрприз”: в 2016-м была проведена эксгумация тел погибших, в 2017 минобороны Польши заявило, что один “черный ящик” зафиксировал момент взрыва. В июле 2020 комиссия заявила, что в самолет Качинського заложили взрывчатку, конкретно тротил, во время ремонта в России. Следы взрывчатки подтвердили американская, польская и британская лаборатории.
И вот впереди 11-я годовщина смерти польской верхушки, и уже четко заявляется – самолет был взорван россиянами. И все из-за того, возможно, чтобы скрыть факты расстрела польских граждан советскими НКВД во время второй мировой. Советскими, а не немцами. Почтить память которых и летела польская делегация. Я правильно описала ситуацию? Добавьте, если что. ______________________________________________________________________________
Вопрос для размышления: во что превратится выдуманная российская нация, переписывая историю до бесконечности, из года в год? Могу это сравнить с бесконечными уколами ботокса в гладкую рожу х…йла. Она же когда-нибудь лопнет…
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