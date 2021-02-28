1. Аксенов заявил, что до постройки опреснительных заводов (в селе Николаевка) они прекрасно протянут на воде из реки Салгир, которую просто надо очистить. А для этого нужны дотации из российского бюджета.

Кстати сказать, в реку Салгир выливается 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Так что Симферополь будет пить канализацию. Будет купаться в канализации. И срать, простите, туда же.

Южная часть Крыма вообще не сможет получать чистую воду, потому что Аянское водохранилище вообще спроектировано без возможности очистки, вода по трубам поступает прямо потребителям, очистить ее можно только в какой-то мере фильтрами в самих квартирах. Насколько она будет чистой – зависит от вложенных денег крымчан. Если вода, конечно, вообще будет. Любая.

Вообще воду надо было начинать экономить хотя бы в 2016-м, который оказался последним на большие осадки. Вода по привычке спускалась на орошение и т.д. и критический момент оккупанты просто не заметили (говорят крымские ученые).

А еще есть такое явление, как “субмаринная разгрузка подземных вод” – колоссальные объемы пресной воды уходят в море. Для примера только у мыса Айя (так наз. Екатерининский грот) в море в сутки уходит от 4 до 15 тысяч кубических метров пресной воды. То же происходит в районе Судака, Тарханкута и еще в нескольких районах.

2. И не говорите, что они вечные. В 2020-м году большинство российских регионов получили самую большую дыру в бюджетах за последние 14 лет. Только Москва получила дефицит 136 млрд рублей. 57 из 85 субъектов потратили больше, чем получили в виде доходов. Для сравнения таких убыточных субъектов в 2019-м было 35, а в 2018-м – 15.

Какая красивая, филигранная закономерность! Крым, жги!

3. Скорее пункт-вопрос: люди, въезжающие из РФ в Украину, на сегодняшний день не должны проходить самоизоляцию. Потому что якобы Россия озвучивает цифры заболевших, которые допускают ее нахождение в зеленой зоне. В частности, это распространяется и на жителей ОРДЛО.

У меня уже давно крыша не едет от рассказов местных теток-сепаратисток, что “российскую вакцину покупает весь мир”. Это у них родня в России, им такое сказали. А российская статистика и российские данные – это то же самое, что они говорят “новичком травим не мы”. И “нас на Донбассе нет”. Еще очень честное заявление – “мы не сбивали Боинг над Донбассом”. Сюда же давайте отнесем и эти самые цифры заболеваемости, на основании которых, видимо, российская бодяга под названием “вакцина” позволяет беспрепятственно приезжать в Украину без последующего карантина.

4. “Смоленский сюрприз”: в 2016-м была проведена эксгумация тел погибших, в 2017 минобороны Польши заявило, что один “черный ящик” зафиксировал момент взрыва. В июле 2020 комиссия заявила, что в самолет Качинського заложили взрывчатку, конкретно тротил, во время ремонта в России. Следы взрывчатки подтвердили американская, польская и британская лаборатории.

И вот впереди 11-я годовщина смерти польской верхушки, и уже четко заявляется – самолет был взорван россиянами. И все из-за того, возможно, чтобы скрыть факты расстрела польских граждан советскими НКВД во время второй мировой. Советскими, а не немцами. Почтить память которых и летела польская делегация. Я правильно описала ситуацию? Добавьте, если что. ______________________________________________________________________________

Вопрос для размышления: во что превратится выдуманная российская нация, переписывая историю до бесконечности, из года в год? Могу это сравнить с бесконечными уколами ботокса в гладкую рожу х…йла. Она же когда-нибудь лопнет…

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