Во что оккупанты превратили "Казантип": блогер показал редкие фото

Бывшая площадка фестиваля "Казантип", который проводился вблизи села Поповка, но прекратил свое существование в связи с оккупацией Крыма, опустела и сейчас напоминает "город-призрак".

Об этом пишет автор туристического блога NordSkif & Co. Блогер также опубликовал серию фото заброшенного "Города Z".

"Опоздал, лет так на десять... Вот, что бывает если откладывать визит на самый популярный рейв-фестиваль постсоветского пространства слишком долго", – отметил он.

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Судя по снимкам блогера, своеобразные архитектурные сооружения и металлические конструкции "Казантипа" преданы забвению. Некоторые из них покрылись ржавчиной.

Как известно, с 1995 года постоянным местом проведения масштабного рейв-фестиваля был мыс Казантип, расположенный в северо-восточной части Крыма, недалеко от города Щелкино и недостроенной Крымской АЭС.

В 2000 году "Казантип" провели под Судаком, а уже с 2001 года он "переехал" в Поповку, неподалеку от Евпатории.

В последний раз фестиваль прошел на территории Крыма в 2013 году, а в связи с оккупацией Крыма в 2014 году его провели в Грузии. С тех пор "Казантип" не проводился.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму разогнали фестиваль, проходивший на месте "Казантипа". Так называемый Z.Fest был запланирован на период с 30 июля по 8 августа.