Финляндия или Швеция не вырубают собственные леса. Они покупают леса для своих нужд, но они сохраняют собственные леса. Незаконная вырубка лесов в Украине уже стала частью теневого прибыльного бизнеса.

Масштабная лесозаготовка в большинстве своем ориентирована на западные страны, в большинстве из которых – лучше состояние с зелеными насаждениями. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"В Украине несколько миллионов деревьев, которые были срублены, – остаются непроданными. Я уже не говорю о том, что купили и будут выброшены. Мы должны популяризировать другую культуру отношения к зеленым насаждениям в период новогодних праздников. И главное – значительное количество этих деревьев было срублена браконьерским способом", – констатирует Татьяна Тимочко, глава Всеукраинской экологической лиги.

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Специалисты отмечают: очень часто внимание общественности отвлекают спекулирующие на экотематике активисты. Так называемые "экотеррористы" препятствуют работе промпредприятий, фактически шантажируя их.

По их мнению, в Украине пора ввести ответственность за "экотерроризм" на законодательном уровне. А обществу и государству следует сконцентрироваться на решении реальных экологических проблем, от которых зависит жизнь каждого украинца.