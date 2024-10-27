Вне пунктов пропуска: в ГНСУ назвали страны, в которые чаще всего пытаются проникнуть нарушители границы

В последние месяцы на границе Украины наблюдается уменьшение количества украинцев, которые хотят незаконно пересечь границу. Однако "десятки нарушителей ежедневно" пограничники задерживают на "зеленом участке границы", да еще по 5-6 ежедневно - на КПП, где люди пытаются перейти границу по сфальсифицированным документам.

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Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что чаще всего попытки незаконного пересечения границы фиксируются в направлении Румынии и Молдовы.

"Большинство попыток нелегально пересечь границу фиксируется на "зеленом участке границы", то есть за пределами пунктов пропуска. Это десятки нарушителей ежедневно. По-прежнему это направление границы с Румынией и Молдовой", - отметил Демченко.

Правда, по его словам, такая статистика по этим странам обусловлена только длиной границ с ними.

Также Демченко рассказал о киевлянине, который уже дважды пытался незаконно бежать из страны. Его задержали пограничники Могилев-Подольского отряда, когда 23-летний парень хотел переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову. Причем в тот же день утром на пункте пропуска "Могилев-Подольский" этот юноша пытался незаконно пересечь границу по белорусскому паспорту.

Между двумя попытками незаконно попасть в Молдову юноша появился в Едином реестре досудебных расследований, как фигурант уголовного производства по статье о самоуправстве. Этот украинец пытался в Молдове спрятаться от правосудия, предположил Демченко.

Несмотря на все, представитель ГПСУ предполагает, что погода и осенью, и особенно зимой, "будет способствовать тому, что количество нарушителей будет уменьшаться".

Как сообщал OBOZ.UA, Демченко рассказал нам, как повлияло на укрепление границы захождение украинских Вооруженных сил на территорию РФ, насколько прочны наши рубежи и многое другое интересное. Обо всем этом вы можете узнать здесь.

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