В 14-му вони з кожного чайника і кожної праски казали, що в нас нема українських Військово-морських сил, а наші моряки вийшли в Одесу і Мико, вивезли Ліцей і Академію ВМС, створив військово-морський факультет. Найкращі морпіхи, найкращі морські авіатори і морські артилеристи, найкращі моряки, які захищали нас з 2014-го на сході і тут, планували майбутнє, розвивалися, будували військово-морські бази, а з 24-го лютого прийняли удар на себе.

Вони тихі і скромні. Там багато проблем, але є просто геніальні рішення і парадоксальні дії, які рятують Україну кожен раз, в кожній складній ситуації.

Перелам на Чорному морі наступив з потопленням крейсера "москва" - флагмана чф рф. Потім - повернення Зміїного. Героїчні дії одна за іншою. І я знаю, що в планах - втопити весь чорноморський флот Мордора. Щоб не було жодного ракетоносія чи просто іржавого корита зі зброєю. Вигнати московію з нашого моря і повернутися в Крим.

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Я знаю, що вони не зупиняться. Знаю, що завдяки Військово-морським силам Збройних сил України ми переможемо.

Тому дякую до неба.

І ще. Чим більше в нас буде перемог на морі і на суші, панове, тим більше орчатня буде в нас швиряти чим завгодно. Сьогоднішній ракетний удар по Кременчуку - тому підтвердження. Тому тримаємося, не розпускаємо шмарклі, ходимо в укриття при тривогах і невпинно допомагаємо Збройним Силам України.

З Крима війна почалася - з Кримом і закінчиться. Окупанти підуть з нашої землі і з нашого моря. Робимо все для нашої перемоги.