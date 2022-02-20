Вместо санаториев – палатки в феврале: Россия обманула 'беженцев' с Донбасса, люди плачут. Фото и видео

Людей из "ЛНР" и "ДНР", которых местные оккупационные "власти" эвакуировали в Россию, вместо обещанных санаториев, детских лагерей и баз отдыха начали селить в палаточных городках. Некоторые беженцы, осознав, в каких условиях им придется жить, начинали плакать.

Спать эвакуированные жители ОРДЛО будут на двухъярусных кроватях, которые стоят по двум сторонам узких проходов. Российские СМИ сообщают, что палатки, в которых селят людей, с подогревом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Известно также, что эти палатки надувные.

Видео дня

В сети отреагировали на такие условия для беженцев удивлением. Комментаторы были шокированы тем, что людей вынудил покинуть свои дома и квартиры и вместо этого в феврале поселили в палатках.

Сложившуюся ситуацию пользователи Twitter назвали "стратегией оболванивания".

"Это как же надо ненавидеть, презирать людей, чтобы вот так, ради пропаганды выдернуть их насильно из своих домов и высадить в поле, в палатки", – писали в сети.

Комментаторы также отмечали, что нужно "поселить в эти палатки" главаря "ДНР" Дениса Пушилина и президента РФ Владимира Путина – тогда, считают они, сразу же закончилась бы эскалация на Донбассе и эвакуация граждан в Россию.

На границе ДНР с Россией устанавливаются палатки с подогревом.



Это сделано для того, чтобы люди, прибывшие самостоятельно и ожидающие пересечения границы, могли ждать в них. pic.twitter.com/IAxIMaZsSk — Известия (@izvestia_ru) February 19, 2022

Напомним, что в субботу, 19 февраля, беженцы из "Л/ДНР" столкнулись с проблемой, приехав в Ростовскую область. Выяснилось, что места в пунктах проживания, где их должны были разместить, закончились.

Люди жаловались на холод, отсутствие еды и туалетов, и говорили, что в итоге они приехали "в никуда".

Как сообщал OBOZREVATEL, эвакуацию из "Л/ДНР" оккупанты объявили в пятницу, 18 февраля. С тех пор, по данным российской стороны, в РФ из ОРДЛО прибыло уже более 40 тысяч человек.

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