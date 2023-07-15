Вместо домов – горы разбитого железобетона: в сети показали, как выглядит оккупированный Мариуполь. Фото
Российские захватчики продолжают уничтожать то, что осталось от оккупированного ими Мариуполя Донецкой области. Оккупанты сносят дома, которые ранее пострадали от их обстрелов, однако не спешат убирать горы кирпича и мусора, которые остаются на их месте.
Поэтому теперь вместо зданий в городе часто можно увидеть горы разбитого железобетона. Эти кадры в своем Telegram-канале опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Так сейчас выглядит Центральный район города. Мариуполь спустя год после полной оккупации продолжает исчезать с лица земли стараниями россиян.
"Центральный район, ул. Куприна. Почти была", – написал Андрющенко.
Ранее в Мариуполе из-под завалов жилого квартала в Левобережном районе достали еще одну авиационную бомбу ФАБ-500, не разорвавшуюся во время бомбардировки города российскими войсками. Такую же оккупанты сбросили на мариупольский драмтеатр, где погибли сотни людей.
Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мариуполе начался "тихий бунт" из-за "наехавших" в город россиян, в частности, узбеков, бурят и других национальных меньшинств РФ. Пока что мариупольцы выражают недовольство только в соцсетях, однако уже ясно, что ситуация обостряется.
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