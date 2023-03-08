Власти Грузии должны противодействовать провокациям Кремля, на кону европейское будущее, – Порошенко

Петр Порошенко призвал грузинские власти вернуться на путь соблюдения европейских ценностей. Он подчеркнул, что сворачивание демократии ставит под угрозу европейскую перспективу Грузии.

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"Последние события в Грузии не могут не вызывать беспокойства и тревоги. Очень легко встать на рельсы сворачивания демократии и поставить будущее государства и свободу в ней под угрозу. Это тот путь, который мы бы в Украине не желали дружественному грузинскому народу", – написал Порошенко в Facebook.

Пятый президент призвал наших грузинских партнеров вернуться на путь соблюдения европейских демократических ценностей, прав и свобод человека, противодействовать провокациям и коварным замыслам Кремля. На кону европейское и евроатлантическое будущее грузинского государства и грузинского народа.

"Эрозия демократии происходит не безнаказанно. Как и в случае с Украиной или другими подписантами, заключенное Тбилиси Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает применение механизма временной приостановки ее действия в случае сворачивания с избранного пути. И это точно не та перспектива, которой мы желали бы дружественной Грузии", – отмечает Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что "Европейская Солидарность" и в дальнейшем будет оставаться преданным поборником расширения европейского пространства свободы и демократии. "ЕС" не будет колебаться в случае необходимости более активных действий в их защите, прежде всего в рамках политической семьи Европейской народной партии.