Для власти ВОЮЩЕЙ за свою историю и культуру УКРАИНЫ… история Украины НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА?!

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Чиновники Верховной Рады и МОН решили, что для вступления в украинские вузы во время войны с Россией знать правдивую ИСТОРИЮ УКРАИНЫ не обязательно!

Далее текст на языке оригинала.

"Якби Ви вчились так, як треба,

То й мудрість би була своя.

А то залізите на небо:

"І ми не ми, і я не я."

– сказав би на це наш БАТЬКО Тарас Шевченко.

А Олександр ДОВЖЕНКО нагадав би нинішнім безбатченкам, що це Московщина крала, а радянська Росія забороняла нашу УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ:

"…Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалась чимось забороненим, ворожим і контреволюційним, – це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема. Де ж рождатися, де плодитися дезертирам, як не у нас? Де рости слабодухим і запроданцям, як не у нас…"

Тож нині, як і пропонувала освітня громадськість, для вступу до вишів базові знання з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ та ІСТОРІЇ мали б бути ОБОВ‘ЯЗКОВИМИ! А третій предмет – математика, іноземна мова, біологія… повинні залежати від вибору вступниками технічного, гуманітарного чи природничого напряму навчання.

На жаль посадовці підтримали не освітян, а сталінський підхід щодо непріоритетності істоії України.

Або, як популярно, каже мій один знайомий:

"Для владців всіх часів і народів завжди важливішим є вміння правильно РАХУВАТИ ГРОШІ, а не знання власної ІСТОРІЇ та її УРОКІВ."