Власть решила, что знать историю Украины необязательно для поступления для вузы
Для власти ВОЮЩЕЙ за свою историю и культуру УКРАИНЫ… история Украины НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА?!
Чиновники Верховной Рады и МОН решили, что для вступления в украинские вузы во время войны с Россией знать правдивую ИСТОРИЮ УКРАИНЫ не обязательно!
Далее текст на языке оригинала.
"Якби Ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізите на небо:
"І ми не ми, і я не я."
– сказав би на це наш БАТЬКО Тарас Шевченко.
А Олександр ДОВЖЕНКО нагадав би нинішнім безбатченкам, що це Московщина крала, а радянська Росія забороняла нашу УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ:
"…Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалась чимось забороненим, ворожим і контреволюційним, – це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема. Де ж рождатися, де плодитися дезертирам, як не у нас? Де рости слабодухим і запроданцям, як не у нас…"
Тож нині, як і пропонувала освітня громадськість, для вступу до вишів базові знання з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ та ІСТОРІЇ мали б бути ОБОВ‘ЯЗКОВИМИ! А третій предмет – математика, іноземна мова, біологія… повинні залежати від вибору вступниками технічного, гуманітарного чи природничого напряму навчання.
На жаль посадовці підтримали не освітян, а сталінський підхід щодо непріоритетності істоії України.
Або, як популярно, каже мій один знайомий:
"Для владців всіх часів і народів завжди важливішим є вміння правильно РАХУВАТИ ГРОШІ, а не знання власної ІСТОРІЇ та її УРОКІВ."