Власть призвали урегулировать деятельность организаций, промышляющих экотерроризмом

Украине нужно на государственном уровне заняться юридическим урегулированием деятельности организаций, которые могут быть замешаны в так называемом экотерроризме. Это является одним из путей решения настоящих экологических проблем, которые накопились в нашей стране за последние десятилетия.

Об этом говорится в статье УНИАН "Климатические беженцы. Почему на экологические проблемы в Украине больше нельзя закрывать глаза". Как пишут журналисты, бывает, что под видом защиты окружающей среды "активисты" вымогают деньги у владельцев предприятий.

"Неизбежным следующим пунктом является и нормирование вопросов юридической ответственности общественных организаций и НГО, промышляющих экотерроризмом – представители которых, поднимая на знамена лозунги о защите окружающей среды, на деле препятствуют работе предприятий и, частенько, попросту вымогают деньги у их владельцев", – сообщается в материале.

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Журналисты указывают, что вместо этого в Украине нужно развивать грамотное экологическое движение, которое указывало бы на реально существующие проблемы в сфере охраны окружающей среды и способствовало бы реализации полезных реформ.

В противном случае продолжится ситуация, при которой важность решения экологических проблем в Украине будет декларироваться только на бумаге, а ответственность за то, что государство десятилетиями закрывало на них глаза, будет нести исключительно украинский бизнес. При том, что многие социально ответственные компании в Украине и так вкладывают космические средства в экологическую модернизацию своих предприятий, а получают за это – в лучшем случае, благодарность от властей, а в худшем – еще большую зарегулированность бизнес-процессов.

Помимо этого, в Украине назрел вопрос проведения реформ в сфере управления отходами, экологического контроля, а также экологических финансов, в целом, и экологического налога, в частности.