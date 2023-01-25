Друзья, должен констатировать, что онлайн сессии Харьковского городского совета превращаются в междусобойчик исключительно для тех депутатов, которые, не задавая лишних и неудобных вопросов, голосуют за все, что предлагает городская власть.

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Далее текст на языке оригинала.

Навіть більшість з тих депутатів, хто до початку війни дозволяв собі незалежну та опозиційну до міської влади Харкова позицію – зараз або мовчить, або підтримує грабунок харків’ян.

З початку війни жодну сесію харківські депутати не провели у залі міської ради, а виключно заочно "онлайн".

Напевно це через те, що дуже багато місцевих депутатів хто у "Монако", хто на західній Україні, а от же неможливо на місці зібрати кворум, тобто достатню за законом кількість депутатів для прийняття рішень.

Формат "онлайн" дозволяє не допускати до участі у сесіях, а значить у обговореннях, депутатів, які демонструють свою опозиційність до розкрадання харківською міської владою бюджетних коштів громади.

Така практика була запроваджена з перед передостанньої сесії, коли мене посеред розгляду питання, на якому харків’ян грабували на сотні мільйонів гривень, просто відключили від Zoom конференції та заборонили доступ на нове підключення.

Це щоб я не псував їм картинку загального "одобрямсу".

На передостанню сесію мене навіть не допустили. Тоді харківські депутати, бо Харків, напевне, саме заможне місто в Європі, вирішили достроково на рік повернути 400 мільйонів гривень позики за облігаціями, гроші за якими було витрачено на будівництво харківського зоопарку. Там ще було розглянуто декілька питань, після яких місто втратило більше 1 мільярда гривень.

Сьогодні ситуація аналогічна. Я не зміг потрапити до онлайн конференції Zoom, на якої харківські депутати будуть затверджувати витрати майже 18 мільярдів гривень бюджету.

До речі депутати сьогодні мають проголосувати за затвердження повернення 1 мільярда 100 мільйонів гривень з бюджету Харкова за міськими облігаціями, у тому числі достроково.

У міста ці гроші вкрали двічі.

Перший раз коли витратили на будівництво Зоопарку за цінами майже втричі дорожчими за ринкові.

Вдруге зараз – коли замість того, щоб витратити ці кошти на допомогу Харків‘янам, будівництво для них нового житла, ремонт пошкодженого у війні… мільярд йде до кишень "фінансистів", пов‘язаних з міською владою.

На жаль, під час війни міська влада не тільки не припинила пограбунок харків’ян, але й зухвало збільшила його до нечуваних масштабів…