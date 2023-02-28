В Хмельницком простились со спасателями, погибшими в результате вражеской атаки дронами. Фото

В Хмельницком 28 февраля состоялась церемония прощания с двумя спасателями, которые погибли, исполняя служебные обязанности во время российской атаки дронами. 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук скончались из-за травм, полученных в результате повторного удара БПЛА по городу.

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Фотографиями траурной церемонии поделилось "Суспільне". Напомним, что оккупанты устроили атаку дронами-камикадзе по Украине в ночь на 27 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Местный портал ye.ua пишет, что 21-летний Дворак – командир отделения 1-й Государственной пожарно-спасательной части города Хмельницкий – был родом из села Дидковцы Шепетовского района. У него было звание прапорщика службы гражданской защиты.

31-летний Севрук – сержант службы гражданской защиты, отец двух маленьких дочерей. Герой был родом из Держановки Каменец-Подольского района.

С Героями попрощались в гарнизонном клубе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области. Для этого там собрались сотни людей. Похоронят спасателей 1 марта. Дворака – в Дедковцах, а Севрука – в Деражовке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Страна-агрессор Россия в ночь с 26 на 27 февраля устроила новую атаку дронами по Украине. Были запущены 14 беспилотников типа Shahed-131/136. Наши силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских БПЛА иранского производства.

– В Киевской, Черниговской, Житомирской областях срабатывала ПВО, в Хмельницком прогремели взрывы, были прилеты.

– В результате ночной атаки дронами-камикадзе в Хмельницком погибли два спасателя ГСЧС. Еще три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили ранения.

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