Владимир Ободзинский из Житомирщины – один из украинцев, чья история о войне является частью архива Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Российская авиабомба убила его семью: жену, дочь с внуками-близнецами и сына-подростка. Владимир выступил на народном суде в Гааге, на котором символически судили Владимира Путина: дал показания, которые будут использованы в международных судебных процессах против врага.

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"Фонд Рината Ахметова для музея "Голоса Мирных" снимал полномасштабный сюжет о моей трагедии. Это не только моя трагедия, это трагедия для всей Украины. После его выхода очень много было обращений. Насколько я понимаю, люди, организовавшие суд, обратились в Фонд и он предложил и мою историю. Это одна из поразивших их историй. Они предложили мне, чтобы я приехал в Гаагу", — делится Владимир.

Он хочет дожить до Победы Украины и увидеть путина на настоящей скамье подсудимых. Смотрите полную историю Владимира в Музее "Голоса Мирных" здесь.

О своей трагедии мужчина рассказал в интервью для телеведущей Олеси Бацман — по ссылке

Свидетельские истории и их рассказы о суде в Гааге вы найдете в коллекции Музея.

Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.