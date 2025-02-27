Виталий Биляк совместно с 'Украинской силой' передали технику для нужд Сил обороны

Благотворительный фонд "Украинская сила" вместе с другими благотворителями присоединился к сбору на нужды Сил обороны, который основал председатель ассоциации ветеранов Пустомытовщины (Львовская область) Виталий Биляк. Благодаря инициативе военнослужащего удалось закупить и передать подразделениям разведки и ДШВ техники на сумму более 2 млн грн, а именно три квадроцикла для эвакуации, три РЭБ-системы и три внедорожника.

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"Благодарю вас за то, что мы вместе это сделали и вместе это передаем. Эта техника не только будет помогать в выполнении боевых задач, но и сохранит не одну жизнь наших защитников", - обратился к благотворителям Виталий Биляк во время торжественной церемонии передачи техники на Площади Рынок во Львове.

К слову, технику и оборудование закупили для нужд подразделений ББС Орион 150 бригады ВСУ, группы Тимура Батальона "Братство" ГУР, 18 Славянской Бригады НГУ БСП Донбасс, 82 Десантно-Штурмовой Бригады, 40 Бригады Морской пехоты и 5

Благотворительный фонд "Украинская сила" находится в процессе выполнения другого запроса ветерана для нужд одного из подразделений Сил обороны.

Отметим, что Виталий Биляк является выпускником Национального университета "Львовская политехника". Он был участником АТО с 2015 по 2017 год. С началом полномасштабного вторжения Виталий Биляк присоединился к добровольческому подразделению "Братство" ГУР, в составе которого принимал непосредственное участие в освобождении Киевщины и Черниговщины, был командиром роты. Далее он присоединился к 18 Славянской бригаде НГУ в качестве командира штурмовой группы, где занимал должность инструктора по тактике. Участвовал в боях в Бахмутском районе, под Горловкой (Майорское), Серебрянском лесу, где в 2023 г. взорвался на противотанковой мини и в результате полученных ранений потерял конечность. В настоящее время Виталий Биляк является главой ассоциации ветеранов Пустомытовщины (Львовская область).

"Украинская сила" – это благотворительный фонд, созданный Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородой и Василием Костюком в 2023 году для поддержки защитников нашей страны. Директор БФ "Украинская сила" – Иван Диткун. Основными партнерами Фонда являются компании "ЯроСад" и "Solяra".