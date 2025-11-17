Высокие цены и безработица: почему россияне жалуются на жизнь в Крыму и бегут обратно в РФ

Россияне разочарованы жизнью в оккупированном Крыму. Они переезжали к Черному морю и солнцу, где фрукты круглый год, а цены ниже, чем в Москве или Краснодаре. А реальность оказалась совсем другой. Заработки на полуострове невысокие, работать приходится не по профессии, а цены на аренду почти как в центре России. Да еще и реальная война.

Мечтали о дешевых свежих фруктах

Россияне, которые переехали на постоянное место жительства (ПМЖ) в оккупированный Крым, недовольны своей жизнью на полуострове.

"Мы мечтали о теплом море, солнце, кафе. Словом, о жизни в курортном городе. Однако реальность оказалась другой", – жалуется москвичка Елена.

Они с мужем прожили в Москве несколько лет, строили там карьеру, купили квартиру. Но после рождения ребенка вдруг решились на авантюру – переехать к морю. Пожив в Сочи, пришли к выводу, что суета и высокие цены российского курорта – это не для них.

А вот Крым показался им более привлекательным. И цены ниже, и море лучше, и горы вокруг.

"Сложили чемоданы, сняли жилье и переехали в Севастополь. Первое время действительно все было хорошо. Был август, мы ходили на пляж, загорали, купались. Стали присматриваться к недвижимости, хотели купить квартиру в новостройке или же таунхаус. Но цены нас сильно удивили", – делится Елена.

По словам россиян, цены на жилье в Севастополе оказались чуть ли не московскими. Единственный выход – брать кредит. Но для этого нужно работать. А вот с этим не сложилось.

Супруги рассказывают, что удаленная работа мужа приносила деньги, которых хватало лишь на то, чтобы жить и оплачивать аренду, а она также была немаленькой. Супруга занималась маленьким ребенком, пыталась найти подработку, но кроме официантки или продавца, никаких вакансий не было.

Муж пробовал подрабатывать таксистом, но конкуренция оказалась слишком большой, потому эту идею он бросил.

Появились и другие проблемы. Когда решили оформить ребенка в садик, оказалось, очереди растянулись на год-полтора, необходимо было ждать. Не все нравилось и в медицине. В поликлиниках очереди, в которых приходилось стоять по часу-полтора.

Лучше ситуация в частных медцентрах, но и там цены были немаленькими. Единственное, что радовало, так это возможность посещать развивающие кружки для ребенка, их в Севастополе достаточно, правда, все платные.

Цены в магазинах на продукты молодой семье казались московскими.

"Когда мы ехали, думали, будем покупать свежие фрукты и овощи на базаре, в супермаркете только будем брать хлеб, крупы, макароны. Но на рынках цены в сезон оказались не ниже московских, а порой и выше. В супермаркете – то же самое", – жалуется россиянка.

А зима в Крыму оказалась слишком дождливой, было скучно сидеть дома. Концертов, развлечений в Севастополе не было. Это военный город, здесь действует свой режим. На улицах много людей в форме, военной техники, а по ночам слышны взрывы, и это очень пугало.

Такой жизни в Крыму супругам хватило на полтора года. Молодая семья собрала вещи и решила вернуться в Москву, а также подумать о переезде в более спокойную Грузию, там тоже тепло.

Что говорят риелторы

Один из крымских риелторов поделился своим опытом. По его наблюдениям, как минимум половина тех, кто мечтал жить у моря в Крыму, через год-два возвращаются назад. И причин для этого достаточно.

"Самое основное – война и связанные с этим проблемы. Не все готовы жить под звуки взрывов, не могут привыкнуть. Также в Крыму очень большие проблемы с логистикой. Добраться из одного города в другой – проблема. На дорогах огромные заторы, въехать, например, в Ялту – это серьезный квест. Еще добавились проблемы с бензином. Он стал дорогим, его нужно искать и стоять в очередях", – рассказывает риелтор.

Кроме того, люди не готовы к частым отключениям воды и электричества. Особенно летом, в жару.

"Многие говорят, что у них ощущение, что они приехали не на полуостров, а на остров. Как только возникают перебои с бензином или с электричеством, то в первую очередь страдает Крым. Российским властям на полуостров наплевать, для них важны только военные базы. Выехать через Крымский мост тоже проблема, нужно на жаре ждать по три, четыре, пять часов, потом проходить унизительные проверки. Ехать через Мариуполь мало кто хочет, там неспокойно, да и разрушенный город не внушает оптимизма. Люди говорят, если будет мир, тогда они вернутся на полуостров и попробуют снова тут обосноваться", – делится специалист.

Еще одна проблема – в последнее время сильно выросла аренда жилья в Крыму. Цены повысились сразу на 20%, хотя и до этого были немаленькими.

Заработки не такие, как в Москве

Крымчане очень недовольны нашествием россиян. Они уверены, что именно из-за них тут выросли цены на продукты, подорожали лекарства и услуги медицины.

"Смотришь, как по улицам слоняются новые жители. Ищут чего-то, все им не так. Они не понимают, что Крым не резиновый. Работы тут такой, к которой они привыкли, нет. Они в Москве, Питере любят по офисам сидеть, а тут нужно шевелиться. Официанты, повара, продавцы, таксисты, водители, строители. Иногда можно устроиться юристом, учителем, врачом, но местным жителям самим работы не хватает", – возмущается пенсионерка Ольга Владимировна.

Кстати, таких заработков, как в крупных российских городах на полуострове также нет. Те, кто переезжает, привыкли зарабатывать 100, 200, а то и 300 тысяч рублей (50-150 тысяч грн). Но в Крыму хорошей считается зарплата в 50 тысяч рублей (25 тысяч грн). А если ты медик или учитель – то 20-25 тысяч (10-12 тысяч грн).