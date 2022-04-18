Виктор Легкодух завоевал золото на 'Іграх нескорених-2022' по толканию ядра и поблагодарил 'Аптеки Подорожник' за поддержку

Сеть аптек "Подорожник" оказывает мощную помощь не только МЕД службе ВСУ, закупая кареты скорой помощи и передавая лекарства на фронт. Также компания поддерживает бойцов, воевавших в АТО. Одним из таких бойцов является Виктор Легкодух, непокоренный боец, участвующий в "ІГРАХ–НЕСКОРЕНИХ" - мультиспортивных соревнованиях среди военных ветеранов, которые проходят в этом году с 16 – 22 апреля в Гааге.

Виктор Легкодух, мужественно сражается уже не на фронте, как было в 2014 году в рядах десантных войск, а на спортивных площадках! Тогда в АТО Виктор получил тяжелое ранение позвоночника. Однако не только не упал духом, когда утратил возможность ходить, но и начал активно заниматься спортом! В настоящее время он продолжает службу в Национальной академии сухопутных войск и занимается атлетикой.

- Виктор, как проходила подготовка к соревнованиям?

– Очень долго, ведь сначала была пандемия, потом началась полномасштабная война… Мы даже не думали, что поедем на соревнование. Я рад, что нам это удалось.

– Что можете сказать о нашей команде?

- В украинской команде – 20 спортсменов, приехать смогли только 19, потому что Юлия Паевская (Тайра), входящая в сборную, попала в плен к оккупантам. Мы участвуем в огромном количестве дисциплин. Украинская сборная уже получила несколько наград, среди которых есть и золото. У меня только начинались сегодня соревнования по толканию ядра и я рад, что уже смог порадовать своих болельщиков золотом!

– Кто из украинского бизнеса поддерживает вас?

– Благодарю сеть аптек "Подорожник" за поддержку! Они много лет оказывают всестороннюю помощь в стремлении заниматься спортом. Я уверен, что мы победим не только на спортивных площадках, но и на поле боя. Я верю в ВСУ и в то, что победа будет за нами! А мы ветераны, в свою очередь, постараемся достойно отстоять честь страны здесь – в Гаазе, куда, в свое время, привезут представителей РФ, только не на пьедесталы почета, а под конвоем, на международный трибунал! Впереди много работы! И вместе мы победим!"

Поздравляем Виктора и его семью, и всю страну с золотом! Мы будем наблюдать за ходом соревнований и болеть не только за Виктора, но и за всю команду наших ветеранов! Слава украинским военным! Берем пример с наших бойцов! Не сдаемся!