"Видеть и не забывать": морпех Дианов показал первые шаги побратима после протезирования. Видео
Героический украинский морпех, защитник "Азовстали", старший сержант Михаил Дианов показал своего собрата Романа Григоряна после протезирования. Защищая Украину от российских оккупантов Григорян потерял руку и ногу.
Михаил Дианов опубликовал видео, где показал, как Григорян делает первые шаги на протезах. По словам морпеха, это не просто видеть.
"Но важно смотреть по двум причинам: видеть и не забывать цену, которая уже заплачена. Не забывать, какие мы можем быть: единые, крепкие, помогающие друг другу", – прокомментировал видео Дианов.
Роман Григорян сражался на восточном направлении в рядах 14-й бригады имени Князя Романа. В июле под Бахмутом он попал под обстрел кассетными боеприпасами, в результате ранения потерял правую руку и правую ногу.
Из-за сложного уровня ампутации Роман нуждался в бионических протезах нижней и верхней конечности. Дианов оплатил украинскому защитнику полное протезирование в размере более 50 тысяч долларов.
"Это маленькая победа Романа и каждого из вас. Это ваши донаты, которые я пообещал направить до последней гривны на помощь собратьям", – написал Дианов.
Морпих отметил, что Романа дальше ждет протезирование руки и пообещал также отчитаться и об этом.
Напомним, после освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн. грн. Однако все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя "Шахтер" Рината Ахметова. После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим собратьям.
Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Дианов передал более 2 млн грн на операцию для побратима, героя обороны Бахмута Романа Григоряна в США.
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