'Видео, от которого разрывается сердце': сеть взбудоражили кадры с реакцией девочки на разрушенный оккупантами детсад

Сеть взбудоражило видео с реакцией маленькой девочки, которая увидела, во что россияне превратили ее детский сад. Подъезжая к разрушенному зданию, ребенок, не сдерживая эмоций, расплакался.

Также девочка попросила родителей остановиться и выйти, чтобы поближе рассмотреть руины детского сада. Видео опубликовал в Telegram блогер Максим Мирович (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ребенок начал плакать, как только автомобиль подъехал поближе к садику. Родители спросили в чем причина такой ее реакции и девочка ответила, что плачет из-за того, что ее садика больше нет.

Она попросила остановиться и выйти, чтобы еще раз посмотреть на остатки садика, в который дети больше не пойдут из-за граждан государства-террориста России.

Видео дня

На кадрах видно, что российские террористы нанесли удар прямо по зданию дошкольного заведения. В результате удара от детского сада осталось только несколько стен и руины.

Кроме того, оккупанты не оставили ни одного живого места от площадки, на которой играли дети. Вместо качелей на территории садика разбросаны доски и обломки стен.

"Видео, от которого разрывается сердце. Маленькая украинская девочка Маша увидела свой разрушенный детский садик, в который она ходила до нападения военных преступников на её страну", – написал блогер.

Напомним, 23 августа утром российский беспилотник ударил по школе в городе Ромны Сумской области. Педагоги учебного заведения как раз были на работе – готовились к 1 сентября. Четверо из них погибли.

Ранее воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, во что российские оккупанты превратили одну из украинских школ. Очевидно, по мнению рашистов, именно здесь размещалась "база НАТО" или сидели "нацисты".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!