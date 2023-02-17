''Видение бабочки'': украинские звезды отреагировали на трейлер фильма о возвращении из плена

6 апреля на большие экраны украинских кинотеатров выйдет драма "Видение бабочки". Представлен официальный украинский трейлер.

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Главная героиня картины – аэроразведчица с позывной "Бабочка", которая возвращается из плена. Ее ждут родные, друзья, собратья и любимый. Но новая жизнь приносит новые вызовы.

Своими первыми впечатлениями от только что опубликованного трейлера поделились украинские звезды.

"Хочу посмотреть этот фильм, потому что мне интересно увидеть историю женщины на войне. Такая лента сегодня чрезвычайно актуальна, потому что нам – тем кто не на передовой – нужно осмыслить, как работать, надеюсь, в скором будущем, с людьми, которые несут в себе травму войны, которые непосредственно на ней были. Может быть, для людей в тылу будут странными моменты, касающиеся социализации – как относиться к определенным вещам, как на них реагировать, как с ними жить.Я обязательно пойду на эту картину, и очень советую сделать это всем", – комментирует актриса Ирма Витовская.

Свой отзыв дал и музыкант Дмитрий Шуров (Риаnобой) : "Люди часто забывают о том, что за образом стальных и несгибаемых военных, рискующих жизнью каждый день, стоят живые, уязвимые люди с их человеческими проблемами, переживаниями и мечтами. Трагедия войны заставляет всех нас учиться жить заново в этом мире, это очень тяжело и иногда все кажется бесполезным и лишенным смысла. Кино, как и музыка, является очень важной эмоциональной поддержкой, и я ожидаю возможности погрузиться в историю "Бабочка".

Также трейлер прокомментировала певица Анна Завальская : "По моему мнению, смотреть кино о войне во время ее активной фазы, – достаточно болезненный опыт. Когда вокруг так много слез, отчаяния, потерь, и когда война до предела заполняет собой все вокруг, – хочется по крайней мере иной реальности на большом экране, куда хоть ненадолго можно убежать и спрятаться... Но все же есть исключения, потому что необходимость кинематографистов высказываться здесь и сейчас нельзя сдержать Авторы пропускают опыт войны через свою личную призму. А иногда это и пророческие рефлексии, сложившиеся в полнометражную картину еще до начала полномасштабного вторжения"

По словам Завальской, трейлер фильма "Видение бабочки" задел тем, что фигура главной героини деликатно сравнивается с образом бабочки. Он является символом легкости, трепетности и чувственности… когда смотришь на траекторию полета этого творения природы, охватываешь поразительное "чувство момента"… Но страшная война без исключений уничтожает и убивает все природное, красивое, живое. Этот удачный художественный контраст очевидно подчеркивает хрупкость человеческой судьбы, уверена певица.

"Видимо, нельзя изменить людей, не разрушив то, кем они были. Но были ли мы готовы к таким радикальным неестественным метаморфозам и испытаниям? Хочу увидеть, есть ли ответы на все эти невыносимые вопросы в фильме, высоко оцененном Канны. Ждем показ в Киеве", – подытожила певица Анна Завальская.

Поделился впечатлением и Марко Галаневич, участник группы "ДахаБраха", автор фразы "Добрый вечер, мы из Украины": " Давно хочу увидеть этот фильм. Много слышал и читал о нем. Это наша, украинская история, которая творится обычными людьми, и которая представлена в этом фильме замечательными актерами. Спасибо авторам за их усилия. Уверен, это было непросто".

"Видение бабочки" – дебютная полнометражная работа режиссера Максима Наконечного. Сценарий фильма он написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Целик ("Земля голубая, как апельсин", "Я и Феликс"). В главной роли снялась актриса Рита Бурковская, известная из фильма "Парфенон" Мантаса Кведаравичюса. Одну из ключевых героинь картины исполнила известная драматург Наталья Ворожбит (сценаристка "Киборгов", сценарист и режиссер "Плохих дорог").

Мировая премьера "Видение бабочки" состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд" – второй по важности секции. На Одесском международном кинофестивале, который в 2022 году состоялся в рамках Варшавского международного кинофестиваля, картина получила награду как "Лучший украинский полнометражный фильм". Украинская премьера фильма прошла на шестой Киевской неделе критики.

Продюсера – Лиза Смит (режиссер фильма "Школа № 3"), Дарья Бассель ("Дом из заноз", "Разделовые вживую"). Международные копродюсеры – Анита Юка, Дагмар Седлачкова, Марио Адамсон, Серхио С. Аяла. Страны производства: Украина ( TABOR ), Чехия ( MasterFilm ), Хорватия ( 4Film ), Швеция ( Sisyfos Film Production ).

Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Министерству культуры и информационной политики Украины, Eurimages, Чешского кинофонда, Хорватского аудиовизуального центра, Шведского киноинститута, Украинского культурного фонда и Украинского института.