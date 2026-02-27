Ветераны становятся щитом для тыла: в Харькове стартовала выездная акция 'Теплопункты Тройки'

Ветераны Третьего армейского корпуса приехали поддержать харьковчан с выездной акцией "Теплопункты Тройки". Помощь гражданским, поддержанная командиром Андреем Билецким, продолжается. Теперь ветераны приехали в родной город командира, чтобы в трудное время согреть, накормить и дать возможность зарядить гаджеты его землякам.

Видео дня

Мероприятие стартовало 26 февраля. Мобильный фудтрак с горячими напитками и едой, оборудованный зарядными устройствами, работает по адресу: ул. Гвардейцев-Широнинцев, 41-а.

Акция "Теплопункты Тройки" – это ветеранская инициатива взаимопомощи трех собратьев из Тройки, которая уже стала масштабным проектом.

Инициатива родилась внутри ветеранского сообщества. У ветерана Антона Федорова (позывной "Кривой") несколько дней подряд не было света, отопления и воды. Он поделился проблемой с Алексеем Тюниным (позывной "Дух") и товарищ привез ему генератор. Пообщавшись, они решили помочь и другим людям, живущим по соседству и организовать пункт обогрева возле дома "Кривого".

Друзья позвонили Яну Клишаеву (позывной Макгрегор), нашли фудтрак, наварили горячих блюд. Так первый теплопункт Тройки заработал на левом берегу в Киеве.

А дальше уже масштабировали эту идею на другие локации. Главным было быстро дать людям поддержку там, где это наиболее нужно во время отключений.

Сейчас в столице работает 8 стационарных пунктов обогрева и 3 мобильные фудтраки, которые уже помогли тысячам киевлян. Ветераны ежедневно развозят горячую пищу, чай и обеспечивают возможность зарядить телефоны для жителей районов с длительными отключениями электроэнергии.

К акции присоединился и Харьков с подразделением "Кракен". В городе работает 3 стационарных пункта обогрева.

Поэтому "Ветеранский корпус" решил поддержать собратьев по инициативе и харьковчан в нелегкие времена.