Ветераны могут получить 1,5 млн грн на открытие или развитие своего бизнеса: условия участия в проекте

24 марта Украинский ветеранский фонд Минветеранов начинает отбор заявок на программу финансирования ветеранского бизнеса #Следует "Делать свое".

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Ветераны, ветеранки, а также родственники павших защитников и защитниц могут получить от 500 тыс. до 1,5 млн грн на открытие или развитие собственного дела. Общий бюджет конкурса составляет 15 млн грн.

Конкурс запустили Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов в партнерстве с благотворительным фондом "МХП – Громади".

"Мы поддерживаем бизнес-способность ветеранов и их семей. Поэтому уже в третий раз запускаем программу макрофинансирования. В 2022 году УВФ провел два конкурса макрофинансирования и 53 победителя получили финансирование на суммы от 500 тыс. до 1 млн грн. Надеемся, что нынешняя программа сможет поддержать еще больше нишевых предприятий из продовольственной сферы", – сказала Наталья Калмыкова, исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.

Проект #Стоит "Делать свое" реализуется в партнерстве с благотворительным фондом "МХП – Громади". Фонд несколько лет поддерживает микропредпринимательство в регионах. В прошлом году 85 бизнес-идей в сфере пищевой, перерабатывающей, агропромышленности и других направлений получили финансирование на 7,4 млн грн.

"Восстановление Украины должно начинаться сейчас. Не после победы, а уже сегодня мы учим общество думать стратегически, планировать собственное развитие, нарабатывать партнерства между бизнесом и донорами. Неотделимой частью этого процесса является интеграция ветеранов и их семей в экономику громад. Ведь они высокомотивированы и умеют видеть и искать нестандартные решения для преодоления вызовов. Поэтому создание благоприятной экосистемы для развития их бизнес-идей усилит экономику громад, региона и глобально всей Украины", – подчеркнула Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда "МХП – Громади".

Подавать заявки на финансирование проектов могут:

ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;

юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Прием заявок продлится с 24 марта по 10 апреля 2023 года.

Больше об условиях и пошаговой инструкции – на сайте Украинского ветеранского фонда.

Вопросы и уточнения по проекту присылайте на почту [email protected] с обязательным указанием темы письма "Конкурс Проектов".