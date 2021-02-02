Омбудсмен в переводе со шведского означает "представитель", должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за обеспечением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. Официальные названия омбудсмена в различных государствах разнятся. На современном этапе их институт действует в более чем 100 странах мира. При этом есть различные категории омбудсменов – от обеспечения прав человека, как самые важные за функцией, до уполномоченных за направлениями человеческой деятельности – банковский омбудсмен, региональный омбудсмен, омбудсмен по правам детей, по вопросам меньшинств, по вопросам образования, по вопросам информации, по вопросам гендерного равноправия и другие.

За семь лет военной агрессии, в стране, к сожалению, не создано эффективного механизма правовой защиты и правовой помощи тем, кто самоотверженно защищал и защищает Украину. Ветераны, участники боевых действий заслуживают на необходимое обеспечение их прав, адаптацию к мирной жизни и развитие личных возможностей. Вызывает обеспокоенность, что во время русско-украинской войны в разы увеличилось количество обращений военнослужащих, добровольцев, участников боевых действий относительно нарушения их прав, отсутствия качественного юридического сопровождения. Особенный резонанс получили факты возбуждения криминальных дел относительно защитников Украины. Понятны юридические аспекты правоохранительной деятельности, тайны следствия, невозможности вмешательства посторонних лиц в его ход. Вместе с тем, государство не может стоять в стороне проблематики правовой поддержки ветеранов. Поэтому кажется очевидным, что внедрение института ветеранского Омбудсмена поможет государству в расширении возможностей защиты прав ветеранов. На него будут возложены функции мониторинга за контролем соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. Эта структура будет охватывать весь спектр вопросов с предоставления правовой защиты ветеранам и взаимодействовать с существующими институциями по правам человека, будет их усиливать и дополнять. Каждый ветеран, в какую бы жизненную ситуацию не попал, должен чувствовать, что защита его прав есть приоритетом для государства. Сегодня государство, правоохранительные органы и общество требуют качественной медиации процесса обеспечения законных прав лиц, которые защитили страну и вернулись домой с войны. Каждый защитник должен знать куда обращаться в случае нарушения его прав, неправомерных действий правоохранительных органов, какая институция отвечает за предоставление правовых и социальных гарантий. Чем больше будет задействовано правовых механизмов, чем лучше они будут прописаны, тем большее количество защитников Родины получит помощь. Из-за последствий войны уже есть большое число ветеранов, которым требуется защита и первичная правовая помощь.

После проведения мониторинга прав и свобод ветеранов войны в следственных изоляторах, учреждениях исполнения наказаний Государственной криминально-исполнительной службы, изоляторах временного содержания Национальной полиции, а также в других сферах общественной деятельности (нетолерантное отношение со стороны работников органов власти, местного самоуправления и обычных граждан) установлено необходимость усиления работы в данном направлении деятельности.

Минветеранов выступило с инициативой создания при ведомстве института Уполномоченного по защите прав ветеранов, что не будет дублировать, а только дополнять полномочия уже существующих правозащитных структур. Эта работа расширит сферу поддержки наших ветеранов, семей погибших героев, от которых поступает огромное количество обращений относительно нарушения их прав. В сотрудничестве с Минюстом была начата работа относительно соблюдения прав ветеранов в колониях и СИЗО. Соответствующая работа проводится со службой Пробации, МВД и Нацполицией.

Существует большое количество проблемных вопросов, которые существуют у нас в стране, что требуют такого института, который мог бы помогать правительству и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Проводятся консультации с правозащитными организациями для осознания, на каком уровне будет функционировать этот институт. Предвидится, что Уполномоченный по делам ветеранов будет опекаться вопросами соблюдения законных прав и интересов ветеранов, защитников Украины и членов их семей. За результатами мониторинга и обращений Омбудсмен в рамках своих полномочий будет проводить работу по устранению нарушений и причин, которые привели к их возникновению. Уполномоченный также будет иметь право подавать в Кабинет Министров Украины предложения по обеспечению законных прав и интересов ветеранов, направления соответствующих обращений в государственные органы.

Понимая важность вопроса, было предложено ветеранским организациям, общественности, активистам, экспертам, правозащитникам присоединиться к процессу создания институции ветеранского Омбудсмена, как элемента обеспечения национальной стабильности. Таким образом, институт Уполномоченного (Омбудсмена) по вопросам ветеранов займется конкретной работой большой общественной важности.

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