Сильный ветер и весеннее тепло: прогноз погоды в Украине на 20 февраля

Погода в Украине в воскресенье, 20 февраля, будет по-весеннему солнечной и теплой. В большинстве регионов будет стоять сухая погода, и только в части областей возможны дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра в западных областях (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В воскресенье в стране без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях возможен небольшой дождь (ночью с мокрым снегом). В Днепре будет идти дождь, ночью без осадков.

В Карпатах ожидается снег. В северо-восточных областях и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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Температура днем +6...+8, в Закарпатье +7...+9, на юге +8...+10. Теплее всего будет в Крыму, здесь столбики термометров поднимутся до +11.

Ночью до -2 мороза ожидается на западе страны. На остальной территории от 0 до +3.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 20-25 м/с.

Похожий прогноз дает и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в течение 20 февраля в Украине будет порывистый ветер. Осадки ожидаются ночью местами на востоке, днем в западных областях и на юге.

В Киеве 20 февраля тоже будет сухо. Ветер юго-западный, 7-12м/с. Температура ночью +1...+3, +1...+3, днем +6...+8.

Метеорологи предупреждают, что 20 февраля в Карпатах ночью, а также на севере и востоке страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый – рекомендуется следить за сообщениями о возможном дальнейшем ухудшении погодных условий.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальное изменение климата будет иметь последствия для нашей страны. В Украине может повыситься среднегодовая температура, а зима – совсем исчезнет.