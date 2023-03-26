Весенний дождь и температура до +19: какой будет погода в Украине в воскресенье

26 марта в Украине ожидается погода с облачными периодами и прояснениями, с небольшими осадками в виде дождя. В ночное время в восточных регионах вероятно отсутствие осадков, а днем местами – небольшой дождь.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. С 28 числа прогнозируется ощутимое похолодание.

26 марта, в воскресенье, в столице ожидается небольшой дождь. При этом температура воздуха днем будет держаться в приделах +11...+13, а ночью – +7...+9.

С начала следующей недели, с 27 марта, ожидается преобладание дождливой погоды. Особенно это коснется Карпатского региона и Левобережья.

Днем ожидается температура в пределах +2...+7, ночью – 0...+5 в центральных и восточных областях, а в западных днем +12...+17, а ночью – +7...+12.

В Киеве и области 27 числа – без осадков. Температура в столичном регионе ночью +2...+4, днем +14...+16.

Начиная со вторника, 28 числа, вероятно ощутимое понижение температуры. По прогнозам синоптиков, в западной части мокрый снег, на дорогах гололедица; температура ночью -5...0, днем -2...+3.

В восточных областях ночью без осадков, днем дождь; температура ночью +2...+7, днем +12...+17.

На остальной территории дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки.

29-30 марта в Украине сохранится прохладная погода с осадками в виде дождя и снега. На 29 марта прогнозируется умеренный мокрый снег на Левобережье и в Карпатском регионе, тогда как на остальной территории страны ожидаются незначительные осадки. В течение дня по всей территории страны можно ожидать небольшой мокрый снег и дождь.

30 марта ночью в западных и северных областях, днем в Украине небольшой снег, днем с дождем, в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье – преимущественно небольшой дождь.

Также OBOZREVATEL писал, что по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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