'Весной боимся на огород выходить': в Черниговской области россияне устроили сафари на местных жителей и бомбят инфраструктуру

Приграничные районы Черниговской области превратились в прифронтовую зону. Россияне регулярно обстреливают села, разрушают дома, предприятия, фермы, а их дроны охотятся за местными жителями.

"Они раньше к нам картошку копать приезжали"

Россияне уже несколько месяцев подряд очень активно атакуют приграничные населенные пункты Черниговской области. От дронов, артиллерии страдают Семеновская, Городнянская, Коропская, Холминская, Менская, Сновская громады.

Власти уже объявили об эвакуации жителей 14 сел этих громад.

Фактически в приграничных селах живут люди, чьи родственники проживают по ту линию границы. До полномасштабного вторжения они еще ездили друг к другу в гости, россияне приезжали на украинскую территорию за более дешевыми продуктами. Часто созванивались, делились новостями: кто женился, у кого родились дети, приглашали на крестины.

Но все оборвалось 24 февраля 2022 года, когда по дорогам и улицам черниговских сел пошли российские танки.

"Родственников словно подменили. То они приезжали и помогали картошку выкапывать, мы им сало давали, варениками кормили. А то мы стали "бандеровцами", "фашистами". Мы уже не общаемся давно. А ведь в их селах стоят российские солдаты и стреляют по нам, они все видят", – рассказывает OBOZ.UA жительница одного из приграничных сел.

Женщина последние месяцы живет в страхе, поскольку прилеты участились. В ее селе разбомбили местный магазин, она не понимает, кому он помешал. У соседки разрушена крыша дома, она не может там жить, поскольку на дворе морозы. Пока к себе ее забрала дочка в Чернигов, а как и когда восстанавливать дом, да и устоит ли он до конца войны, никто не знает.

Бьют по аграрным предприятиям и фермам

Россияне, как и в Херсоне, охотятся не столько за военными, сколько за местными жителями. Так, перед Новым годом, 30 декабря, в Семеновской громаде Новгород-Северского района атаковали автомобиль, который вез хлеб. Водитель пострадал, но остался жив, сейчас он в больнице.

А 24 декабря российский дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором ехал 39-летний работник фермы Михаил Евтушенко, он подвозил также двух женщин. Дрон притаился на обочине дороги, поджидая жертву.

Водитель его заметил, объехал и помчался вперед, однако БПЛА догнал его и ударил по авто. В результате все получили ранения, а Михаил умер по дороге в больницу. У него осталась пожилая мама, с которой он месяц назад выехал из Галагановки из-за обстрелов.

Сама Семеновка обстреливается врагом очень давно. Там были прилеты и по больницам, по частным предприятиям. Недавно россияне атаковали гаражи, автомобили, пищевой блок больницы в Семеновке.

"Россияне хотят сделать из приграничья буферную зону, как они и обещали. Чтобы выжить местных жителей, они разрушают все наши предприятия, весь малый бизнес, который помогает людям тут жить. Охотятся дронами на гражданских, бьют по больницам, магазинам, уничтожают технику. Люди боятся весной на огороды выходить, потому что дроны будут охотиться. А без огородов тут в селах не прожить. Некоторые уже уехали отсюда, другие еще держатся, потому что им жалко свои дома бросать", – жалуется жительница Семеновской громады.

Россияне бьют по небольшим аграрным предприятиям, фермам Черниговщины. В конце ноября две "герани" прилетели в свиноферму в Березани, разрушили свинарники, погибла примерно тысяча домашних животных.

В декабре такой же налет был в Коропской громаде, тоже разрушена ферма, погибли коровы. Также целят по гаражам, станциям по ремонту техники, предприятиям, которые производят паллеты, уничтожают технику. И, конечно, по энергетической инфраструктуре.

Так, 5 января российские дроны атаковали энергетику Славутича, город оказался без электричества.

Дроны путаются в ветвях вишневых деревьев

"В Жадово россияне разбомбили магазин, бывшую пожарную часть, радом пострадал жилой дом, люди только успели из него выскочить. Также был прилет по двухэтажному учительскому дому. Он теперь стоит с заколоченными окнами, а пожилую учительницу сын забрал. Много дронов прилетает на огороды, путаются в ветвях вишневых деревьев. Все усеяно оптоволокном", – рассказала жительница Жадово.

Разбомбили продуктовый склад и продуктовый завод в Сновске.

Эвакуацию объявили, но некоторые люди не хотят покидать свои дома. В приграничных селах остались по 2-4 человека, из-за них приходится рисковать тем, кто развозит им хлеб, продукты. Поскольку дроны охотятся за всем, что двигается по дорогам.

Но не лучше и в самом Чернигове. Через него летят дроны и ракеты на Киев и область, да и сам город тоже постоянно подвергается атакам дронов. Люди уже устали бояться этих звуков в небе. Жители города считают, что россияне им мстят за то, что в начале вторжения город не сдался врагу, оказал сопротивление.