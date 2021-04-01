В Украине начался весенний прызыв: кого и куда заберут служить и как накажут уклонистов

В четверг, 1 апреля, в Украине начался весенний призыв в армию, который продлится до июня включительно. Правительство установило, что отдать долг государству должны еще 14 246 человек, большинство из которых пополнит ряды Вооруженных сил.

Кто подлежит призыву, как именно должны вручать повестку и что ждет тех, кто попытается "откосить", читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто подлежит призыву?

Забирать в армию будут мужчин от 18 до 27 лет. Призывников планируют распределить так:

в Вооруженные силы Украины – 6 500 человек;

в Национальную гвардию – 4 646;

в Госпогранслужбу – 2 500;

в Госспецтрансслужбу – 600.

В ряды ВСУ отправят меньше украинцев, чем раньше. Так, за весь прошлый год туда призвали служить 16,5 тысяч человек, из которых 9 тысяч – в мае-июле, и остальные 7,5 тысяч – в октябре-декабре. Официальная причина заключается в увеличении количества военнослужащих-контрактников.

Призывникам на срочную службу также должны выплатить денежную помощь в размере двух минимальных заработных плат, в 2021 году это4 540 тысяч гривен.

Призыв в условиях карантина. Территориальные центры комплектования будут работать даже в регионах красной зоны с соблюдением карантинных правил. По прибытию в воинские части все будут переведены на обсервацию продолжительностью 14 дней. Кроме того, уже во время пребывания в ВСУ военнослужащие смогут получить прививку против COVID-19.

Кто, как и где должен вручить повестку?

Оповещение граждан о призыве должно осуществляться по распоряжению военных комиссариатов. Повестка должна прийти из военкомата.

Ее могут вручить:

лично в руки по месту жительства или на работе;

родителям или жене, которые подписываются за призывника;

оставить в почтовом ящике или в дверях.

Призывник, получивший повестку, должен прийти на призывной участок. Конкретные сроки явки определяются на каждом участке отдельно. Если же он не появился, то военный комиссариат информирует об этом Национальную полицию.

Ранее в Украине были случаи, когда работники военкоматов превышали свои полномочия и призывников "вылавливали" на улицах, в ночных клубах, возле метро, в электричках. Это расценивалось как правонарушение.

Кто может получить отсрочку?

В соответствии с законодательством, решение о предоставлении отсрочки лежит на районных (городских) призывных комиссиях. Не подлежат призыву и будет предоставляться отсрочка на весь период получения образования гражданам призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования и профессионально-технического образования на дневной форме,

в учреждениях профессионального передвысшего образования на дневной форме

в учреждениях среднего или высшего духовного образования на дневной форме,

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кто еще не подлежит призыву?

Кроме того, что в армию не заберут учащихся, существуют другие отсрочки: по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Призывник по собственному желанию может отказаться от призыва, если имеет:

нетрудоспособных мать и отца, или одинокого нетрудоспособного отца,

несовершеннолетних или нетрудоспособных родных братьев и сестер, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, которые будут их содержать,

одинокого отца или мать, у которых на удержании один или несколько несовершеннолетних детей,

ребенка в возрасте до 3 лет или ребенка старше 3 лет, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда;

двух и более детей,

ребенка с инвалидностью,

беременную жену.

Как накажут тех, кто попытается "откосить"?

За нарушение определенных правил призывника могут привлечь к административной ответственности. Уклонение от военной службы наказывается ограничением свободы на срок до трех лет в соответствии со статьей 335 УК.

Также можно быть привлеченным к ответственности за такие нарушения:

нарушение воинского учета,

неявка по вызову в Территориальный центр комплектования без уважительных причин,

умышленное повреждение или небрежное хранение удостоверений о приписке,

несвоевременное представление сведений об изменении места жительства, учебы, образования, места работы и должности.

Рада готовит новшества на будущее

В Верховной Раде за несколько дней до начала весеннего призыва взялись менять законодательство, приняв в целом законопроект по совершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

В Раде изменили законодательство для призывников. Facebook нардепа Марьяны Безуглой

Как сообщила OBOZREVATEL член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Марьяна Безуглая, нормы этого документа уже начнут действовать во время следующего призыва.

"Мы создаем военный резерв, систему подготовки резервистов и военнообязанных, вместо военных комиссариатов будут Центры комплектования и социальной поддержки. Также это будет первый этап к электронному военному билету. Возможно для перерегистрации достаточно будет приложения "Дія", – рассказала Безуглая.

Нардепы приняли законопроект о резервистах. Facebook нардепа Марьяны Безуглой

Следующий призыв в Украине будет иным. Facebook нардепа Марьяны Безуглой

Как повыдомляв OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в Украине 2021 года. Отмечается, что призывники не будут служить на Донбассе.