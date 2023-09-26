Вернулся на щите: в боях за Украину погиб 21-летний лейтенант НГУ из Нежина. Фото

В боях Донецкой области погиб 21-летний нацгвардеец Константин Ковтун из города Нежин Черниговской области. В свои молодые годы защитник уже командовал разведвзводом.

О потере известили в Нежинском городском совете. Погибший Герой – сын главы местной РВА (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Воин Константин Григорьевич Ковтун, 06.06.2002 года рождения, имел младшее офицерское звание – лейтенант.

Он служил в штурмовой бригаде "Буревий" Национальной гвардии Украины. На войне был командиром разведывательного взвода одного из батальонов особого назначения бригады.

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Жизнь защитника оборвалась 24 сентября во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области.

Константин – сын главы Нежинской военной администрации Григория Ковтуна. В ведомстве выразили искренние соболезнования всей семье чиновника по поводу невосполнимой потери.

"Еще несколько дней назад мы с Григорием Константинович говорили и готовили гостинцы, передачу на передовую для подразделения Кости. Он спрашивал, а едут ли туда ваши волонтеры? Да, конечно! Гостинцы поедут, но Константин их уже не получит. Каждый миг для наших воинов – это неожиданности, и риск потерять самое ценное – жизнь и здоровье... Затаите дыхание, прошепчите молитву и поклонитесь перед Героем! Родным сердечные соболезнования! – написала в Facebook Дарья Якубив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Константиновке Донецкой области погиб 25-летний воин Руслан Бойко с Хмельнитчины. Мужчина защищал Украину с первых дней полномасштабной войны – сначала как теробороновец, затем присоединился к зенитному ракетному взводу.

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