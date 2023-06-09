Венгрия передала Украине крупнейшую партию автобусов, часть из них поедет в Херсон, – Гришина

Венгрия передала Украине партию из 34 автобусов, часть из которых отправится в Херсон. Также транспорт передадут на другие деоккупированные территории, в частности, на Харьковщине, Киевщине, Запорожье, Днепропетровщине и в другие области, где есть потребность.

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Об этом в Facebook сообщила депутат Верховной рады Украины Юлия Гришина. Она выразила благодарность стране за помощь.

"Спасибо Венгрии, которая таким образом помогает нам бороться с тем экоцидом, который совершила РФ, подорвав Каховскую ГЭС. Множество людей потеряли свои дома и нуждаются в эвакуации", – отметила Гришина.

Она добавила, что Венгрия системно помогает Украине. Так, в Киевской области благодаря тесному сотрудничеству обеих стран уже построен модульный детский сад, ремонтируется большая опорная школа и строится центр предоставления админуслуг. Детки имеют возможность ходить в садик, воспитатели и родители – работать, а школьники с осени смогут получать качественные знания в новой школе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Венгрии Каталин Новак высказала мнение о необходимости международного вмешательства для предотвращения реализации военных целей России в Украине. Однако она выступила против предоставления военной помощи Киеву со стороны Будапешта и считает санкции неэффективным инструментом.

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