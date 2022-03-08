Венгрия направила Украине 10 грузовиков гуманитарной помощи

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Европейские партнеры не оставляют Украину наедине с российской агрессией – соседняя Венгрия помогает нашему государству гуманитарными грузами, сообщает глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

"Государственный секретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Томаш Варга, Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бочкаи и руководитель Венгерской экуменической службы Ласло Легел передали 10 грузовиков гуманитарной помощи для поддержки регионов, в которых сейчас очень тяжелая ситуация", – отметил Микита в своем Телеграм-канале.

По словам главы ОВГА, Венгрия передала Украине медицинское оборудование, продукты питания, средства гигиены и прочие товары на общую сумму 2 млрд форинтов.

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"Учитываем груз и сразу транспортируем в "горячие" точки, чтобы помощь как можно быстрее дошла до наших людей", – добавил Виктор Микита.