Вдохновляющий герой: Порошенко с женой встретились с раненым бойцом, который в первые дни вторжения сбил 'Иглой' российский Су-30

Петр и Марина Порошенко посетили в киевском госпитале украинского военного Альберта Ефремова, проходящего лечение после получения тяжелых ранений на фронте. В начале полномасштабного вторжения герой спас Ирпень, собственноручно сбив один из российских истребителей СУ 30.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейской Солидарности".

В начале марта 2022 года Ефремов в составе 80-й бригады ДШВ в Ирпене сбил с ПЗРК "Игла" российский самолет-истребитель СУ 30.

"5 марта он вместе с бойцами 206-го батальона ТРО уехал в Ирпень, где в тот день организовали эвакуацию местных жителей. Там и познакомились с Альбертом, буквально за два часа до того сбившего российский истребитель", – вспомнил Порошенко.

По его словам, это, вероятно, спасло сотни или тысячи жизней, потому что вражеские самолеты практически равняли с землей приирпинские городки, не позволяя спастись женщинам, детям и немощным людям.

Ефремов рассказал, что проходит реабилитацию под пристальным наблюдением матери.

Мама со мной здесь два месяца, она мне помогает делать зарядки, я реабилитируюсь. Мама знала, что я не сдамся по-любому и что я буду воевать до конца. К счастью, мы их вовремя остановили. И у них не было столько сил , чтобы прорваться в Киев. Хотя они стояли в Ирпене. Мы стояли в Романовке, на улице Новоирпинской. И мы на кольце защищались в Ирпене от них", – рассказал Ефремов.

Молодой военный рассказал, что пошел служить по контракту в июне 2021 года в 80-ю отдельную штурмовую бригаду.

"Я был по всем направлениям, начиная с Киевского направления, потом на Херсонском, Луганском, Харьковской операции и затем на Донецком направлении", – признался боец.

По его словам, как раз 5 марта Порошенко приехал через два часа после того, как был сбит самолет.

"Сбил на улице Новоирпинской с пятого раза, потому что четыре раза у меня ракета не дошла. Я разные ракеты менял и с пятого раза сбил. Четыре раза он нас бомбил. Через два часа ко мне подходит парень в военной форме, которого я никогда не видел, он меня трогает за плечо и говорит – к тебе приехал Петр Алексеевич. А я говорю, ты что шутишь? Как Петр Алексеевич приехал сюда? Здесь стреляют и бомбят. Я посмотрел – и Петр Алексеевич с людьми разговаривал и подходил ко мне", – вспомнил военный.

Тогда же Альберт согласился без балаклавы дать интервью, потому что не имел с мамой связи с 24 февраля по 5 марта. Он знал, что мать в любом случае в новостях за границей увидит, потому что там очень много было репортеров", – вспоминает парень.

Он также признается, что именно в Киевском направлении тогда потерял почти всех собратьев.

Военный заметил, что день, когда получил ранение у Бахмута, помнит не очень хорошо.

"Четыре месяца уже здесь лежу и четыре месяца до этого я был на бахмутском направлении. Мы знаем, что за нашими плечами наши семьи. Если мы не будем драться до конца, погибнут наши семьи. Но мы этого не допустим и мы будем стоять до конца", – сказал парень.

Порошенко поблагодарил за путь, который прошел Ефремов и пожелал скорейшего выздоровления и скорейшей победы Украины.

"Ты прошел через такие места, что собратья, с которыми ты служил – вернулись на щите. А ты – остался жив. В Киеве тебя собрали по частям. Тогда, 5 марта, я сказал, что "люди как ты – вдохновляют", и не только меня, но и всю страну. Когда ты вспомнил эти слова здесь, лежа в госпитале, было очень приятно. Поверь, ты до сих пор вдохновляешь меня, вдохновляешь лежащих рядом собратьев. И я очень хочу, чтобы ты вдохновлял еще и других", – взвыл Порошенко.