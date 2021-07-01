Вблизи Широкино оккупанты во время обстрела ранили украинского воина

В четверг, 01 июля, российские оккупанты очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе. Под обстрелами возле Широкино один боец получил проникающие осколочные ранения.

Об этом сообщили в Facebook Оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что противник вел огонь из запрещенного оружия – автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский защитник получил осколочные ранения. Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего транспортировали в госпиталь. В военной группировке отметили, что состояние раненого медики определили как средней тяжести.

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На место происшествия прибыла рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. О действиях российских оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону ОЦКК.

Кроме того, пророссийские боевики так называемой ДНР обстреляли частный сектор Авдеевки Донецкой области. В результате занялись несколько домов с мирными жителями. Враг использовал артиллерийские системы и минометы, запрещенные минскими договоренностями.

Боевая атака противника привела к пожарам в нескольких домах, а также к уничтожению придомовых территорий, где владельцы занимались сельским хозяйством. К счастью, среди мирного населения жертв не было.

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