'Вашему мужеству удивляются миллиарды': Порошенко поздравил украинских героев с Днем защитников и защитниц

Петр Порошенко поздравил защитников и защитниц Украины. Он отметил, что сегодня – самый главный наш праздник.

Об этом пятый президент написал в своем Telegram-канале.

"Десант и артиллерия, пилоты и морпехи. Водители, инженеры, преподаватели и ИТшники. Связи, операторы дронов, саперы, ТРО и ПВО. Строители, предприниматели, политики и студенты. Пехота, танкисты, разведчики и медики. Продавцы, СММники, журналисты и художники. У всех было прошлое. Теперь кто-то из вас прошел весь Восток. Кто-то в десятый раз переплывает Днепр на юге. Кто-то намотал тысячи километров подвозя БК, а кто-то налетал столько же, сбрасывая его на вражеские позиции. И это борьба за наше будущее", – написал Порошенко.

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"Вашему мужеству удивляются миллиарды, но пугаются – 140 миллионов. Вы те, кто защищает нас. Вы – защитники и защитницы Украины. Спасибо вам! С праздником Вас и не одним. Не только с Днем защитников, который мы перенесли и начали праздновать в октябре только девять лет назад. Но и с Днем украинского казачества, которому сотни лет. И с Покровом, которому - более тысячи. Армия, язык и вера - они неразрывны", - убежден Порошенко.