Вам все еще неудобно носить маску? В Украине новый всплеск COVID-19, в сети напомнили, какую 'цену' платят медики

Украину накрыла новая волна коронавируса. Статистика фиксирует новые антирекорды по госпитализации тяжелых больных, в ковид-больницах не хватает мест, не хватает также кислородных точек. Врачи самоотверженно борются за каждого пациента, "расплачиваясь" своим здоровьем за спасенные жизни.

В сети напомнили, какую "цену" платят медики за работу в ковидных больницах. В TikTok обнародовали видео, в котором показали, через что проходят врачи (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Но несмотря на самоотверженную работу врачей, в Украине фиксируют резкий скачок смертности от коронавируса. За минувший день, 12 октября, умер 471 человек. А по данным Worldometers Украина вошла в пятерку стран мира, где за сутки больше всего умерших от COVID.

Видео дня

Новый всплеск коронавируса в Украине уже отправил 15 регионов в "оранжевую" зону на усиленный карантин и одну область в красную зону – Херсонскую. Причиной вспышки COVID-19 в стране медики называют пренебрежение карантинными требованиями и небольшое количество вакцинированных – полный курс прививок получили только 6 млн украинцев.

На сегодня практически все кровати в лечебных учреждениях заняты не вакцинированными пациентами. Тех, кто успел сделать прививку, среди них почти нет.

Ситуация в больницах Украины наглядно показывает необходимость вакцинации. И риск побочных реакций после прививок в виде невысокой температуры или небольшого синяка на месте укола – ничто на фоне угрозы смерти.

Также не следует забывать, что медицинские работники каждый раз рискуют собственным здоровьем, открывая двери ковидной больницы. Им приходится работать много часов без перерыва, поскольку их коллеги тоже болеют и временно выбывают из строя.

И если обычные украинцы очень часто жалуются на необходимость носить защитную маску в общественных местах, то это "неудобство" по сравнению с тем, что приходится выдерживать врачам – ничто.

От медицинских масок, респираторов и очков, которые медики не могут снять часами, у них на лицах образуются царапины, ссадины и мозоли.

В сети показали фото медиков, сделанные после рабочей смены – на их лицах остались следы от защитных масок и очков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что происходит в областях Украины в коронавирусных медицинских учреждениях.