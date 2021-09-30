У нас бессмертные люди – в общественном транспорте они не одевают маски, в супермаркетах – только когда этого потребуют кассирши вместе с охранниками – цепляют их на нос со скандалом и криками. Они не хотят вакцинироваться – преподаватели этого требуют со студентов (их больше). А вместо того, чтобы сейчас направить мобильные бригады по вакцинации в ВУЗы и размещатьть каждый день пункты для прививок в местах скопления, мы читаем в СМИ о количестве госпитализаций и умерших.

Далее текст на языке оригинала.

Простий приклад. Село в області. 150 виборців. Три родини повністю вакциновані, всі інші – ні, все літо шукали рептилоїдів, вживлені чіпи і свято вірили в теорію змови. Зараз хворіють всі, крім цих трьох родин. Декілька людей – в тому числі дітей – важкими відвезли в райцентр в лікарню під кисень. Теорія змови не спрацювала.

Це все чекає велике місто дуже швидко. На цей раз – набагато швидше, ніж весною.

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І наостанок – пісенька про Валіховський провулочок. Хто знає – в Одесі там знаходяться інфекційна лікарня, станція швидкої допомоги і морг.

Не хворійте. Вакцинуйтеся.

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