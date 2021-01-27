В декабре.

Нашему швейцарскому партнеру пришел смс от закрепленного за ним врача с просьбой пройти онлайн регистрацию на удобную дату января и явиться на вакцинацию, так как он по возрасту находится в группе риска. При желании, записаться также можно было позвонив на горячую линию.

Для организации и проведения массовой вакцинации в Швейцарии привлекли вооруженные силы и набрали волонтеров.

Вслушайтесь.

Закреплённый врач.

Онлайн регистрация.

Телефон горячей линии.

Набрали волонтеров.

Привлекли армию.

Все это.

Чтобы провести до лета вакцинацию всех 8.6 миллионов швейцарцев.

Швейцария давно законтрактовала 15.8 миллионов доз вакцин от трёх мировых производителей.

Pfizer - 3 миллиона доз

Moderna - 7.5 миллиона доз

AstraZeneca - 5.3 миллиона доз.

На данный момент уже одобрено использование в стране первых двух производителей и получено от них суммарно около 570’000 доз.

Начали вакцинацию 23 декабря для людей старше 90 лет, а уже с 4 января начали массово вакцинировать всех. кто старше 75. И на 20 января осуществили 110’000 вакцинаций.

На национальном уровне правительством Швейцарии были определены четыре приоритетные группы лиц, имеющих право первыми сделать прививку:

1. старше 75 лет,

2. люди с хроническими заболеваниями,

3. жители Швейцарии старше 65 лет,

4. медицинский персонал, а также лица, находящиеся в тесном контакте с пациентами, например работники патронажных служб.

Затем прививку получат близкие родственники людей из групп риска, затем сотрудники муниципальных органов власти и коммунальных учреждений. Затем бесплатно привиться смогут все желающие.

Скажите честно.

После прочитанного, Вы правда все еще верите, что здесь кто-то собирается нас массово вакцинировать?

Заметили что-то странное?

ДА ДА ДА.

Для нас дико даже не то, что у нас всего этого нет и х*й знает когда будет - дико то, что подобный четкий обзор по Украине невозможно сделать.

Мы тупо не знаем ЧТО, СКОЛЬКО, КОГДА и главное для КОГО мы получим.

Сорри, но во власти.

Кто как хочет, тот так и др*чит.

Один якобы везёт миллион доз, другой вчера типа 200 тысяч вёз, а сегодня уже типа 100. Третий все еще трет в конце января 2021 года про вакцины с какими-то решалами. И это все не х*и собачьи - это всё первые лица нашей страны.

Но с*ка ни один не может честно выложить сканы подписанных контрактов, взять на себя ответственности и расписаться кровью.

А в Швейцарии, да - Космос.

Но даже при этом фантастическом уровне подготовки.

Онлайн портал регистрации перегружен.

Пункты вакцинации не справляются.

Даты вакцинаций смещаются.

И это в Швейцарии.

Моему деду за девяносто.

Он уже не выходит из дома почти год. Столько же практически не видит никого из родных из-за самоизоляции.

Родителям моей жены - за семьдесят и они тоже находятся в зоне риска не только по возрасту, но и по хроническим заболеваниям - тоже уже пол года практически не выходят из дома, опасаясь заразиться.

Зачем вы держите в заложниках своей беспомощности миллионы этих пожилых людей?!

Зеленский.

Не хочешь говорить правду всем нам - 40 миллионам, так скажи хоть им - пожилым людям групп риска, сколько им ещё ждать и ждать ли вообще вакцины?

Какой четкий график?

Кто ответственный?

Где будут делать?

Вы же диджитализаторы.

Вы же собирались делать страну в смартфоне.

У вас же есть все базы пенсионного фонда.

У вас же есть все базы семейных врачей и поликлиник.

У вас же есть все базы Ощада и Привата.

Может вы хоть смс им какой черкнёте.

Они ведь ничего не знают про свою дату вакцинации.

Они даже не знают случится ли это вообще при их жизни.

Думал, кислород вас хоть чему-то научил. Но нет.

Вы, чистые уроды.

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