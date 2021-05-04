Вакцинация как зеркало непрофессионализма центральной власти, безответственности местных чиновников и пофигизма мудрых украинцев!

"Как-то оно будет".

(Остап Вишня).

Украинский народ и власть с оппозицией – единствены, и радостно постят фото праздничных столов и путешествий по Украине и миру! При этом 3 мая вакцинацию обеспечивали аж... 24 мобильные группы и 30 пунктов прививания на всю нашу родную мать – Украину. Напомню, что мы де-юре имеем наибольшую территорию среди государств Европы.

В результате 3 мая провакцинировали несколько сотен человек и в 10 областях - ни одного!

Как информирует Минздрав, в лист ожидания на 3 мая записалось более 512 тысяч человек, а полностью провакцинировались (получили 2 дозы)... 290 человек!

Вот и живем от праздника к локдауну, а с ежедневной работой как-то не складывается. Но "как-то оно будет" писал в своих бессмертных "Чухраинцах" Остап Вишня, а сейчас так рассуждает власть и большинство народа.

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