ВАКС приговорил судью Чауса к 10 годам заключения с конфискацией имущества: подробности дела

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил Николая Чауса к 10 годам тюрьмы. Причиной обвинения стало получение взятки в сумме 150 тыс. долларов.

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Получение взятки произошло в 2016 году. Действия Чауса квалифицировали по ч.4. ст.368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством"). Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Бывший судья Днепровского районного суда города Киева Чаус требовал и получил взятку в размере 150 тыс. долларов США. В НАБУ от дачи показаний он отказался. Учитывая, что в уголовном производстве было собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта, прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

По информации САП, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Чауса при получении взятки. Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный.

В феврале 2017 года он был задержан на территории Молдовы. Детективы НАБУ подали ходатайство об экстрадиции Чауса в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение судьи было неизвестно вплоть до июля 2021 года, когда чиновник был обнаружен в одном из сел Винницкой области. 30 июля сотрудники СБУ выехали на место и перевезли Чауса в центральное управление Службы безопасности.

Летом 2021 года детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП подано ходатайство к следователю судьи ВАКС о применении к подозреваемой мере пресечения в виде содержания под стражей. В дальнейшем детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о местонахождении подозреваемого.

После задержания Высший антикоррупционный суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

По приговору суда бывшему судье назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судебной ветви власти сроком на 3 года с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения Чаусом большой взятки. Деньги судья якобы зарыл на огороде в банках.

– Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса. Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.

– В ноябре 2019 года молдавский суд в очередной раз отказал в предоставлении Чаусу политического убежища.

– В апреле 2021 года Чауса повторно похитили в Молдове. Впоследствии он нашелся в селе в Винницкой области.

– Генеральная прокуратура Республики Молдова завершила расследование по делу о похищении Чауса в центре Кишинева. В материалах есть данные представителей силовых структур Украины.