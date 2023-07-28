ВАКС назначил главе Государственной судебной администрации залог в 805 тыс грн: его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки

Высший антикоррупционный суд 28 июля избрал меру пресечения для главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова. Он подозревается в подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного Суда Украины за решение в пользу коммерческой компании.

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В случае, если Сальников оплатит залог в размере 805 тысяч гривен, он обязан носить электронный браслет, также ему запрещено общаться со свидетелями по делу. Заседание ВАКС транслировалось онлайн в YouTube-канале суда.

Следственная судья ВАКС Лариса Задорожная назначила Сальникову залог в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 805 тысяч 200 грн. Если он внесет залог, до 24 сентября 2023 года председатель Государственной судебной администрации должен носить электронный браслет. Также ему запрещено общаться со свидетелями по делу.

В НАБУ и САП просили суд назначить Сальникову больший залог – в размере 400 прожиточных минимумов или свыше 1 млн гривен.

Залог в размере 1 млн 73 тыс. 600 грн обосновывали тем, что зарплата главы Государственной судебной администрации за последние три года составила более 3,5 млн грн. Также он декларировал наличие наличных денег на 1 млн грн.

Защита подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению взятки должностного лица настаивала на избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Сам Сальников в суде обещал "не скрываться, не влиять на свидетелей" и уверял, что "готов занимать проактивную позицию, чтобы опровергнуть все обвинения следствия".

Напомним, 24 июля стало известно, что главу Государственной судебной администрации разоблачили на подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного Суда за решение в пользу коммерческой компании.

По данным следователей НАБУ и САП, Алексей Сальников в марте 2023 года глава ГСА получил от физического лица 7,5 тысячи долларов. Часть этих средств ему предстояло оставить себе, а 5 тысяч долларов якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

После получения средств председатель ГСА сообщал лицу о том, что вопрос решается и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда. Задержку в принятии решения объяснял объективными причинами.

"После разоблачения бывшего Председателя Верховного Суда, должностное лицо продолжало убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с председателем одного из кассационных судов. В то же время намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса он не намеревался, так же как не собирался возвращать полученные средства лицу", – отмечали в САП.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.