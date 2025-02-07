Вадим Попко разъяснил, как будет проходить обязательная базовая общевойсковая подготовка студентов

С 1 сентября 2025 года студенты высших учебных заведений будут проходить обязательный учебный курс по базовой общевойсковой подготовке. Такое нововведение является частью реформы подготовки гражданского населения и реализуется в соответствии с принятым в середине января Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Дисциплина предусматривает 300 академических часов, из которых теория (90 часов) будет преподаваться непосредственно в вузах, а практический курс (210 часов) – в специальных учебных центрах ВСУ. При этом теоретический курс будет обязателен и для мужчин, и для женщин, а практический – для мужчин (для женщин – на добровольной основе). Практический курс будет проходить во время каникул.

Профессор кафедры сравнительного и европейского права Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, Вадим Попко отмечает, что в заведении к законодательным изменениям готовы.

"Это будут обычные предметы по военной подготовке, которые будут обязательными с 1 сентября 2025 года на базе всех учреждений высшего образования. преподавательский состав института готов преподавать такие дисциплины", – рассказывает Вадим Попко в комментарии телеканалу ICTV.

На своей странице в Facebook он также отметил, что согласно законодательству теоретические курсы будут обязательными для всех студентов высших учебных заведений. Вадим Попко подчеркнул, что введение такого курса предоставит студентам базовые знания по основам медицинской помощи и психологической подготовки, военной дисциплине и международному гуманитарному праву, а также научит обращению со стрелковым оружием.

Профессор отметил, что перед прохождением практической подготовки все слушатели должны пройти обязательное медицинское освидетельствование. Студенты, признанные негодными к военной службе, будут освобождены от практической части курса.