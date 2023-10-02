В Знаменке переселенцам оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

Продуктовые наборы Фонда Рината Ахметова продолжают получать в Знаменке Кировоградской области. Помощь предназначена для вынужденных переселенцев из разных областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Фонд направил в Знаменку почти 3,5 тысячи наборов с продуктами длительного хранения. Это значительная помощь для людей, которых военная агрессия России заставила бежать из родного города или села. В каждом наборе продукты продолжительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".