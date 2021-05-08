В Житомирской области на 8 мая вывесили запрещенный флаг СССР

8 мая, в День памяти и примирения, в Коростене Житомирской ООО "Автомир" разместило у входа рядом с флагом Украины флаг Советского Союза.

Как отметил Коростень.today, предприятие расположено на улице Сергея Кемского, 50, а соответствующее фото в издание прислали очевидцы.

"В День памяти и примирения ООО "Автомир ЛТД" вывесило на центральном входе в своего предприятия красный флаг с серпом и молотом", – сообщили они.

Как отметили в издании, по состоянию на 14:00 8 мая флаг висел у входа на предприятие, однако неизвестно, знает ли об этом полиция города.

Напомним, символика тоталитарных режимов, каковым является и флаг СССР, запрещена в Украине. В МВД Украины 8 мая отметили, что за ее использование предусмотрена административная и уголовная ответственность, в частности в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Также был опубликован перечень запрещенной символики.

8 мая в годовщину капитуляции нацистской Германии в Украине отмечают День памяти и примирения. Он был установлен указом президента Петра Порошенко №169/2015 от 24 марта 2015 года. Цель праздника – чествование подвига украинского народа и его вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, а также чествование всех борцов против нацизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запрещено использование символики непризнанной и самопровозглашенной террористической "ДНР". В частности, на это пожаловалась военная журналистка из Донбасса.