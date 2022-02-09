В Житомире в колонии вспыхнула африканская чума свиней

На территории исправительной колонии в городе Житомир зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Заболевание животных произошло в подсобном хозяйстве учреждения.

Об этом сообщили на сайте Житомирского горсовета. Речь идет об исправительной колонии №4. Руководство учреждения объяснило, что держало свиней на время, когда были перебои со снабжением мясной продукции. Речь идет про 95 животных.

На заседании специализированной комиссии, которое состоялось 9 февраля, было принято решение уничтожить все поголовье свиней на территории колонии бескровным методом. Тела животных сожгли, а место, где это произошло, обработали хлорной известью.

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На территории колонии установили карантин. Предварительно, он будет длиться 40 дней.

Африканская чума свиней – инфекционная болезнь, которая считается высокозаразной. Специалисты говорят, что за очень короткий срок заболевание может уничтожить все поголовье в хозяйстве. Для человека АЧС опасности не представляет. Заболевание поражает домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Источник возбудителя инфекции — больные, переболевшие или умершие от АЧС домашние свиньи.

Отметим, что осенью 2021 года вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Богодуховской районе Харьковской области, а также в Запорожской области. В сельских хозяйствах областей тогда ввели ввели жесткий карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину из Польши завезли партию зараженной сальмонеллой курятины. В общей сложности поставщик экспортировал 1 600 кг мяса которое, возможно, уже поступило в продажу. Это уже не первый подобный случай.