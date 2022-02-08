В Житомире отремонтируют аэропорт имени Сергея Королева

Международный аэропорт "Житомир" имени Сергея Королева получит новую взлетно-посадочную полосу. Реконструкция состоится в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

В Житомире состоялось подписание договора о реконструкции ВПП между городом и победителем тендера – компанией Onur Construction International.

Компания-победитель имеет большой опыт строительства аэропортов, в частности, взлетно-посадочной полосы аэропорта Запорожья, терминала D и перрона аэропорта Борисполь, а сейчас ведет работы по строительству аэропорта в Днепре.

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"Общая стоимость работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы составляет почти 800 млн грн., из которых 50 – это софинансирование из бюджета города, а остальное – средства государства. Предполагается провести земляные работы, замену покрытия электрических сетей, установку новой системы освещения, а также новую систему радиосвязи, светосигнальное оборудование", - заявил глава ОГА.

После реконструкции ожидаемый пассажиропоток аэропорта "Житомир" может составлять до 700 тысяч пассажиров в год по обоим направлениям.

Нынешнее неблагоприятное зимнее время и часть весны будут посвящены завершению проектных работ и мобилизации необходимой техники, а к концу мая начнутся работы на территории аэропорта.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что в рамках программы идет реконструкция региональных аэропортов и запланировано строительство новых на Донбассе и Закарпатье.